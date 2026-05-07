La reacción de Íñigo Onieva tras hacerse público el embarazo de su hermana Alejandra

La actriz Alejandra Onieva se convertirá en madre junto a su recién estrenado marido, el actor estadounidense Jesse Williams. Así lo ha confirmado la revista ¡Hola!, que explica que la hermana de Íñigo Onieva está embarazada y será antes de terminar 2026 cuando, a sus 33 años, de a luz a un bebé cuyo sexo se desconoce por el momento y con el que la pareja pondrá el broche a una historia de amor que comenzó en 2024 durante el rodaje de la serie Villa Costieri que ambos protagonizan.

El actor de Anatomía de Grey Jesse Williams y la actriz española Alejandra Onieva | Gtres

Su hermano, el empresario Íñigo Onieva, casado a su vez con Tamara Falcó, contestaba a la prensa cuando aún no se había confirmado la noticia. Aunque no daba demasiados detalles, si opinaba que "de ser cierto, siempre es una buena noticia". Puedes ver sus declaraciones al completo en el vídeo de arriba.

Los hermanos Onieva siempre han dado muestras de la estrecha relación que mantienen, tanto entre ellos como con su madre, Carolina Molas, que un día antes de conocerse la noticia del embarazo de su hija, opinaba así sobre el matrimonio de ésta con el actor norteamericano Jesse Williams, conocido por series como Anatomía de Grey.