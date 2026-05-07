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La estrategia "ilegal e inmoral" de las inmobiliarias con la nuda propiedad: "No les quedan muchos años de vida"

Eduardo Molet, consultor inmobiliario explica por qué están aumentando notablemente los inmuebles en venta bajo las condiciones en nuda propiedad, esto es, con los dueños pudiendo residir en ellos hasta su fallecimiento. Algunas inmobiliarias llevan al extremo legal y ético este tipo de operaciones.

Vivienda en nuda propiedad

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Andrés Pantoja
Publicado:

El periodista Miquel Valls informaba sobre el incremento del 68% en las ofertas de viviendas en nuda propiedad. Inmuebles que el comprador adquiere sabiendo que sus anteriores dueños mantendrán usufructo hasta que decidan, o bien, hasta que mueran. Esta modalidad en auge ha llevado a muchos anunciantes a exprimir sus estrategias comerciales hasta el punto de compartir datos personales y del estado de salud de los dueños, para animar a comprar, sugiriendo que el momento de poder hacer uso del mismo llegará más pronto que tarde.

"Absolutamente inaceptable"

El consultor inmobiliario Eduardo Molet explicaba que muchos propietarios recurren a este método para "desahorrar" y mantener así el nivel de vida, incluso aumentarlo, durante los últimos años de su vida. Lo justificaba de la siguiente manera: "Cuando nos hacemos mayores los gastos aumentan y la pensión, pues es la que es".

Al mismo tiempo que defendía este tipo de compraventas, calificaba de "absolutamente inaceptable utilizar enfermedades como argumento de venta". Afirmaba además que esa fórmula de publicidad es "ilegal e inmoral".

No todo vale

Insinuar que la rentabilidad de una operación, en este caso inmobiliaria, dependerá de la evolución del estado de salud de su propietario "cruza líneas rojas". Tanto es así que Susanna Grisso apuntaba que el anuncio que leía Miquel había tenido que ser retirado del portal inmobiliario: "¡Qué vergüenza! ¡Qué inmoralidad!", exclamaba.

"¡No es normal! Esto daña al sector y genera desconfianza en la sociedad", concluía Molet, ensalzando los beneficios que tiene la venta en nuda propiedad.

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