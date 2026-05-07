Receta exprés de merengue dorado de Karlos Arguiñano: ¡Te sale seguro!

Usa siempre el doble de peso de azúcar que de claras; es decir, si, por ejemplo, las claras pesan 100 g, usa 200 g de azúcar.

Ingredientes, para 4 personas

6 claras de huevo

90 g de azúcar

20 g de almendra cruda fileteada

25 ml de vinagre

1-2 cucharadas de azúcar glass

Hojas de menta para decorar

Ingredientes Merengue dorado | antena3.com

Elaboración

Pon las claras en un cuenco, agrega el vinagre y el azúcar. Monta con la ayuda de una varilla eléctrica hasta que estén bien consistentes y firmes.

Monta con la ayuda de una varilla eléctrica | antena3.com

Prepara una bandeja de horno forrada con papel. Haz cuatro montañitas de merengue y dale forma redondeada con la ayuda de una espátula. Esparce por encima un puñadito de almendras fileteadas.

Esparce por encima un puñadito de almendras fileteadas | antena3.com

Hornea (con el horno precalentado) a 160ºC durante 18-20 minutos, hasta que los merengues suflen y tengan un suave color dorado.

Espolvorea cada merengue con un poco de azúcar glass y decora con una hojita de menta.