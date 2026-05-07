Para 4 personas
Receta exprés de merengue dorado de Karlos Arguiñano: ¡Te sale seguro!
Karlos Arguiñano ha elaborado este postre para todos los amantes del dulce, porque en un abrir y cerrar de ojos puedes estar disfrutando de un merengue casero y sin complicaciones.
Publicidad
Usa siempre el doble de peso de azúcar que de claras; es decir, si, por ejemplo, las claras pesan 100 g, usa 200 g de azúcar.
Ingredientes, para 4 personas
- 6 claras de huevo
- 90 g de azúcar
- 20 g de almendra cruda fileteada
- 25 ml de vinagre
- 1-2 cucharadas de azúcar glass
- Hojas de menta para decorar
Elaboración
Pon las claras en un cuenco, agrega el vinagre y el azúcar. Monta con la ayuda de una varilla eléctrica hasta que estén bien consistentes y firmes.
Prepara una bandeja de horno forrada con papel. Haz cuatro montañitas de merengue y dale forma redondeada con la ayuda de una espátula. Esparce por encima un puñadito de almendras fileteadas.
Hornea (con el horno precalentado) a 160ºC durante 18-20 minutos, hasta que los merengues suflen y tengan un suave color dorado.
Espolvorea cada merengue con un poco de azúcar glass y decora con una hojita de menta.
Publicidad