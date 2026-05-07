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Receta exprés de merengue dorado de Karlos Arguiñano: ¡Te sale seguro!

Karlos Arguiñano ha elaborado este postre para todos los amantes del dulce, porque en un abrir y cerrar de ojos puedes estar disfrutando de un merengue casero y sin complicaciones.

Receta exprés de merengue dorado de Karlos Arguiñano: ¡Te sale seguro!

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Usa siempre el doble de peso de azúcar que de claras; es decir, si, por ejemplo, las claras pesan 100 g, usa 200 g de azúcar.

Ingredientes, para 4 personas

  • 6 claras de huevo
  • 90 g de azúcar
  • 20 g de almendra cruda fileteada
  • 25 ml de vinagre
  • 1-2 cucharadas de azúcar glass
  • Hojas de menta para decorar
Ingredientes Merengue dorado
Ingredientes Merengue dorado | antena3.com

Elaboración

Pon las claras en un cuenco, agrega el vinagre y el azúcar. Monta con la ayuda de una varilla eléctrica hasta que estén bien consistentes y firmes.

Monta con la ayuda de una varilla eléctrica
Monta con la ayuda de una varilla eléctrica | antena3.com

Prepara una bandeja de horno forrada con papel. Haz cuatro montañitas de merengue y dale forma redondeada con la ayuda de una espátula. Esparce por encima un puñadito de almendras fileteadas.

Esparce por encima un puñadito de almendras fileteadas
Esparce por encima un puñadito de almendras fileteadas | antena3.com

Hornea (con el horno precalentado) a 160ºC durante 18-20 minutos, hasta que los merengues suflen y tengan un suave color dorado.

Espolvorea cada merengue con un poco de azúcar glass y decora con una hojita de menta.

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