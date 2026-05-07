¡Esperanza Aguirre y Javier ya se conocían! Su sorprendente vínculo antes de Pasapalabra

El nuevo cuarteto de invitados que ha llegado a Pasapalabra cuenta con un reestreno. Agustín Jiménez, Eva González y Jon Pérez-Orive ya habían visitado el concurso en su actual etapa, pero es la primera vez de Esperanza Aguirre. La política se ha mostrado “encantada” por participar después de muchos años y también por formar parte del equipo de Javier, que ha recuperado el color naranja tras firmar su mejor Rosco en sus 50 programas.

La ilusión de Esperanza por jugar junto al concursante madrileño tiene un motivo especial: “Conozco a Javier desde que era Premio de Excelencia de la Comunidad de Madrid”. La política ha revelado que se le entregó ese reconocimiento cinco veces, en el último curso de Bachillerato y en cuatro de la carrera universitaria. “Un fenómeno, eso quiere decir sacar más de 9’5 de media”, ha puntualizado para destacar su valía.

El propio Javier ha añadido que la casualidad les ha hecho coincidir también en otro ámbito, en el de la música. “En varios conciertos que he hecho en el Auditorio Nacional ha estado ella”, ha comentado. Con tanto talento, Roberto Leal ha bromeado con la posibilidad de que llegue a relevarle como presentador del concurso. ¡Descubre cómo ha sido el regreso de Esperanza Aguirre a Pasapalabra!