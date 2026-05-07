"Es muy difícil que este virus cause brotes". El virólogo Adolfo García Sastre resuelve las dudas sobre el hantavirus

Lo que está ocurriendo con el Hantavirus y el barco Hondius ha hecho sonar las alarmas sanitarias y, con la desgracia del COVID todavía muy reciente, son muchos los que temen que haya una nueva pandemia a raíz de este caso. Pero, ¿realmente es posible que este virus se propague como ocurrió con el coronavirus en 2020? El virólogo Adolfo García Sastre ha entrado en directo en Espejo Público para resolver esta duda y tranquilizar a la población.

Lo primero que ha querido dejar claro el virólogo es que "el riesgo de contagio con este virus, Andes, es muy pequeño". García Sastre ha recordado que ya ha habido brotes en pueblos de Argentina y Chile que han dado lugar a transmisión de persona a persona, pero solo personas que han tenido contacto repetidos con las personas que han sido infectadas. La primera infección viene por estar expuesto a material contaminado de heces y orina de roedores infectados, que esos roedores no existen en España, de tal modo que con tal de que se tomen las mínimas precauciones para intentar evitar contactos con posibles infectados y que se les monitorice para ver si están desarrollando síntomas, el virólogo cree que es suficiente. "Es muy difícil que este virus cause brotes", ha recalcado García Sastre.

El mayor riesgo lo tienen las personas que estén en contacto directo y de forma repetida con alguien que tenga el virus. El experto considera que ahí es "hay que tomar realmente más precauciones, más equipo protector para intentar evitar un contagio de paciente hospitalizado a un doctor o a un enfermero". Es probable que esto sea lo que le ha ocurrido al doctor que ha atendido los pacientes en el barco.

¿Que se entiende como contacto directo?

Adolfo García Sastre ha reconocido que hasta el momento se sabe poco de cómo se contagia este virus y cuándo es la fase de mayor riesgo de contagio. "Lo que se sabe es que no es tan fácil contraerlo, porque si no, esto se hubiese convertido en una epidemia, igual que el Covid", ha recalcado el virólogo. "La otra cosa que sabes es que solo las personas que han tenido más contacto directo con una persona infectada son las que han sido infectadas", ha añadido. ¿Cuál es el momento más fácil de contagio?, eso se desconoce todavía, pero el virólogo ha concluido que el riesgo de propagación es mínimo.

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