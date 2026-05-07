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La familia de Tita Cervera, pendiente de su estado de salud: "Les preocupa que esto se pueda alargar en el tiempo"

La baronesa continúa su recuperación en casa, tras ser ingresada la semana pasada por un problema grave de salud. Un episodio delicado que mantiene unidos a sus hijos.

Tita Cervera

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Tita Cervera recibía el alta hospitalaria el pasado 1 de mayo, tras ser ingresada en la clínica Teknon de Barcelona por un grave problema de salud. Apenas unos días después de cumplir 83 años, la baronesa Thyssen sufría lo que podría ser un episodio grave de neumonía, que la obligaba a ser trasladada de urgencia al hospital.

Tras una semana ingresada, Tita Cervera recibía el alta, continuando su recuperación en su casa de la Costa Brava. Allí, sus hijos se han mantenido unidos, dejando a un lado las tensiones familiares para arropar a su madre.

"Lo que le preocupa ahora a toda su familia es lo que va a pasar después, si esto es solo un capítulo o si se puede alargar en el tiempo", afirma Nacho Gay. Según nuestro colaborador, la baronesa había gozado de buena salud hasta ahora, por lo que han saltado las alarmas en el clan Thyssen.

Pese a todo, la familia ha lanzado un comunicado asegurando que, aunque no han sido días fáciles, se está recuperando favorablemente. ¡Dale al play para enterarte de la última hora sobre la salud de Tita Cervera!

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