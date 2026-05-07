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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le acaba contando a Marta una pista clave sobre Fina

La francesa finalmente le cuenta a la De la Reina que ha recibido una llamada sobre Fina: está en Argentina.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le acaba contando a Marta una pista clave sobre Fina

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Los problemas crecen en la fábrica tras el robo de los perfumes.

Beatriz se verá con Álvaro en los jardines y Begoña les verá juntos y tendrá la sensación de que se conocen de algo.

Por otro lado, Begoña tirará definitivamente la toalla en su matrimonio cuando descubra que Pablo golpeó a Gabriel.

Mabel y Claudia acabarán reconliándose ya que valorarán más su amistad que seguir enfadadas.

Tasio descubrirá que Carmen no estuvo con David, sino que durmió en la colonia. Por ello, le pedirá disculpas , pero Carmen intuirá que su marido no le dice toda la verdad.

Tras muchas dudas, Cloe le contará a Marta una nueva pista sobre Fina: la joven forma parte de una Asociación de Fotógrafos. La empresaria se quedará en shock, ya que no entenderá que la francesa no se lo haya contado antes.

Además, Marta descubrirá algo más sobre Fina que le dejará sin palabras. ¿Qué será?

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