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Mejores momentos | 7 de mayo

¡Mickey Mouse, en Pasapalabra! Un aspirante sorprende imitando voces icónicas

Samuel ha llegado con una gran sonrisa y con un talento fantástico para hacer la voz de personajes como el mítico ratón de Disney o el de Marge Simpson.

¡Mickey Mouse, en Pasapalabra! Un aspirante sorprende imitando voces icónicas

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Alberto Mendo
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En contraste con los nervios que suelen mostrar los aspirantes a la Silla Azul, Samuel ha entrado en el plató con una gran sonrisa y dispuesto a demostrar un talento sorprendente. Cristina le ha dado pie al revelar que este zaragozano, que trabaja como consultor tecnológico, hace imitaciones de voces.

Sin dudarlo dos veces, Samuel se ha convertido en Mickey Mouse y ha dejado a todo el público maravillado con el parecido. El aspirante, padre ya de dos niñas pese a su juventud, ha asegurado que sus hijas están encantadas con esta habilidad. Ha sido un momento distendido antes de tener que enfrentarse en la Silla Azul a David, que tuvo que rendirse en el pasado Rosco a la estrategia y los conocimientos de Javier.

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Roberto Leal, alucinado con la voz del mítico ratón de Disney, le ha preguntado a Samuel si hace más personajes. El aspirante se ha animado con la voz de Marge Simpson, dejando una divertida improvisación. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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