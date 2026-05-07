VIDEO: Flotando en ingravidez para fomentar la vocación científica entre los jóvenes

Se trata de una iniciativa para fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acudido junto a 30 universitarios seleccionados entre todas las universidades de España a este evento de "ingravidez" para sentirse astronautas por un día.

La iniciativa te lleva a una experiencia a bordo de un avión que, gracias al rápido ascenso y descenso que realiza la aeronave, se permite estar unos segundos en una sensación de "ingravidez" dónde por unos momentos, 'vuelas' con la sensación de estar en el espacio.

Este trabajo se realiza con la supervisión de profesionales especializados y en todo momento, los pasajeros, llevan equipamiento y arneses para la seguridad durante el movimiento de la aeronave.

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