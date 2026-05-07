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Y AHORA SON...COLES

¿Qué prometerían los niños para ganar las elecciones?: "Taparía las pistolas con un corcho de vino"

Jimeno se traslada a un colegio para preguntarle a los niños qué prometerían en caso de presentarse a las elecciones. ¿Qué estarían dispuestos a hacer para ganar?

Y ahora Son...coles

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Antonio Jimeno vuelve con su sección Y ahora Son...coles, en la que se traslada a los colegios para preguntar a los niños sobre asuntos que preocupan a los españoles. Son precisamente los más pequeños los que dan siempre con las respuestas más sinceras.

Esta vez, Jimeno pregunta en el colegio Nuestra Señora de los Ángeles (Madrid): ¿qué harían los más pequeños para ganar las elecciones? "Prometería que nadie iba a disparar, tapando las pistolas con un corcho de vino", responde uno de los niños.

Otros, tienen claro que prometerían tener más vacaciones o "poner a trabajar a la gente vaga". "Que los que no trabajan casi nada tengan mucho más trabajo", advierte una de las pequeñas.

Las respuestas han hecho que a Jimeno se le escape una carcajada más de una vez. Ingeniosos, honestos y divertidísimos... ¡Los niños de Jimeno no tienen desperdicio! ¡No te lo pierdas al completo en el vídeo de arriba!

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