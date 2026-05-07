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El Rosco | 7 de mayo

El Rosco más desigual: David brilla y Javier vive su tarde más errática en Pasapalabra

El concursante barcelonés ha sentenciado el duelo con su último turno, quedándose a sólo dos letras del bote de 472.000 euros.

El Rosco más desigual: David brilla y Javier vive su tarde más errática en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Si en la pasada tarde David terminó ovacionando a Javier, en este Rosco ha sido al revés y ha sido el madrileño quien ha acabado aplaudiendo al barcelonés. Los dos concursantes han vivido un enfrentamiento muy desigual, probablemente el más desequilibrado de los 21 que han disputado juntos, en un programa con nuevos invitados. Entre ellos, ha destacado el regreso de Esperanza Aguirre, que ha revelado que ya conocía a Javier y hasta qué punto tiene una cabeza privilegiada.

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El Rosco ha transcurrido de una forma un tanto desconcertante. Los concursantes han malacostumbrado a los espectadores a turnos largos y brillantes, pero esta vez han jugado de forma más dubitativa. De hecho, cuando Javier iba a por su mejor racha en la primera vuelta, ha cometido su primer error al confundir “sidecar” con “scooter”. El siguiente fallo le ha llegado cuando parecía enderezar el rumbo con 19 aciertos al terminar la primera vuelta. Ha sumado una letra más, pero se ha estancado en 20 para empezar a teñir de rojo sus siguientes respuestas.

En el atril de al lado, David ha ido a un ritmo pausado y dejando más preguntas pendientes de lo habitual en él al completar la primera vuelta con 17 aciertos. Pese a la errática tarde de su rival, al barcelonés parecía costarle sentenciar. Lo ha hecho con un último turno excelente, llegando a las 23 letras en verde al límite de su tiempo. ¡Revive este singular duelo en el vídeo!

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