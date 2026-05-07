Los Rolling Stones presentan su nuevo disco, ‘Foreign Tongues’

Los Rolling Stones anuncian nuevo álbum. La mítica banda del rock confirmó este martes 5 de mayo que su disco 'Foreign Tongues' ('Lenguas Extranjeras' en inglés) llegará el próximo 10 de julio y que un nuevo sencillo, 'In the Stars', ya está disponible en 'streaming'.

Catorce canciones son las que lo conforman. Todas ellas, tal y como han afirmado los propios integrantes de la banda, se han grabado en menos de un mes en los estudios Metropolis, en West London, bajo la producción del ganador del Grammy Andrew Watt, quien ya había estado al frente de su último trabajo de estudio, 'Hackney Diamonds', en 2023.

Colaboración con otras leyendas musicales

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, los tres pilares del grupo británico nacido en 1962, han participado en una actividad promocional este martes en Nueva York para dar más detalles del proyecto. Un trabajo que se consolida como el 25º de su carrera.

El disco contará con canciones de diferentes géneros musicales y con la participación de leyendas de la música como Paul McCartney (exmiembro de The Beatles), Robert Smith (líder de The Cure) o Chad Smith (de Red Hot Chili Peppers), entre otros músicos.

Fue el pasado sábado, cuando los Stones desvelaron el título de este nuevo lanzamiento tras varios meses de avances y mensajes enigmáticos en redes.

¿Habrá gira?

La gira sigue siendo la gran incógnita de la banda. En los últimos años sus directos he han ido truncando por diversos motivos.

En concreto, en su regreso en 2023, los planes de recorrer el mundo con 'Hackney Diamonds' se cancelaron por la artritis de Richards. Y, la gira por Europa de 2026 corrió la misma suerte. Por ahora, los miembros de The Rolling Stones no han despejado las dudas sobre los directos de 'Foreign Tongues'.

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