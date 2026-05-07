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El secreto de Charito para llegar a los 102 años: "Hay que tener fuerza y no quedarse sentada en una silla"

Charito tiene 102 años y tiene claro que el secreto de la longevidad es la fuerza de voluntad: aunque le cueste, debe salir, mantener una buena alimentación y estar activa.

Charito

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Charito cumplió 102 años el pasado 23 de abril y confiesa que está en el mejor momento de su vida. A su edad, mantiene el ánimo y el buen carácter como el primer día.

El secreto de la longevidad para Charito es la fuerza de voluntad. Según ella, aunque cueste, es importante salir, comer bien, relacionarse y mantenerse activa.

"Hay que tener fuerza y no quedarse sentada en una silla", nos cuenta, "me encanta sentarme, pero me fuerzo a salir a andar todos los días una hora". Además, confiesa que le ayuda que otros la apoyen y la animen a salir.

Charito advierte que otro de los puntos clave para la longevidad es tener objetivos. "A los 103 años me voy a presentar a unas elecciones, un partido que tenga 7 compañeros de 103 años", afirma.

Su padre llegó a los 100 años y, su madre, a los 102. Como ella, todos tuvieron claro hasta el último día que mantenerse joven es cuestión de actitud. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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