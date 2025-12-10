Joaquín Manso, sobre la sentencia al fiscal general: "Revela el alineamiento de la Fiscalía con los objetivos del Gobierno de Sánchez"

Joaquín Manso, director de El Mundo, analiza en Espejo Público la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Considera que lo que se publica "es una elocuente secuencia de hechos probados". Matiza la presentadora de Espejo Público Susanna Griso que la sentencia no concluye que fue el fiscal quien hizo la filtración, sino que "tuvo que ser él o alguien de su entorno quien la realizó".

Para Manso "la sentencia constata el carácter delictivo de una serie de comportamientos anómalos que ya conocíamos y que son incontrovertidos y que revelan el alineamiento de la institución de la Fiscalía con los objetivos políticos del Gobierno de Sánchez". "Eso es una anomalía absoluta. Los comportamientos incontrovertidos que ya conocíamos fueron que sacase a un fiscal del fútbol a las tantas de la noche, que redactase a toda prisa una nota de prensa, que al día siguiente argumentase que lo hacía para ganar el relato... Estos hechos son incontrovertidos, no hay duda de ellos y rebelan un alineamiento de la institución y un servilismo hacia el Gobierno de España".

Para Manso, con la sentencia el Tribunal Supremo sella el carácter delictivo de ese comportamiento.

La parte de la sentencia que sostiene la prueba indiciaria

El periodista pone sobre la mesa la parte de la condena que se tiene que sostener sobre una prueba indiciaria. Destaca que una de las informaciones que dio de LA SER en su día hablaba del contenido del correo reservado y de que se estaba redactando en ese momento una nota de prensa. "Solo 3 personas podían tener conocimiento de esas dos cosas al mismo tiempo. Una de ellas el fiscal general del Estado, respecto de las demás existe prueba en contrario de que no fueron ellos. Tiene que ser el fiscal general o su entorno más inmediato".

La implicación de El Mundo en las informaciones sobre el caso del fiscal

Durante meses, el diario El Mundo fue aportando información sobre las presuntas, en aquel momento, filtraciones del fiscal. Afirma con orgullo Joaquín Manso que tanto la sentencia como los votos particulares reconocen la veracidad de aquella información de El Mundo que ya contenía todos los elementos esenciales. Recuerda que en el diario fueron sometidos a una campaña de acoso pero reaccionaron poniéndose al frente de la investigación.

"La sentencia es una sucesión de exclusivas de El Mundo como aquella en la que hablan de la elaboración de una nota de prensa a manos del fiscal, o la información en la que hablan de las presiones sobre el fiscal Julián Salto para sacarlo del campo de fútbol a las tantas de la noche. También publicó los mensajes de WhatsApp con Almudena Lastra diciendo que nos querían ganar el relato. "Nuestra reacción a las críticas fue la de liderar la investigación y estamos orgullosos de nuestro trabajo".

