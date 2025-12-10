Mario Vaquerizo, Alaska y Boticaria García, un trío de mentes brillantes esta noche en El 1%

El éxito de El 1% tiene varios factores. El principal es que pone a prueba no sólo lo aprendido estudiando o las habilidades de memoria, sino que mide la inteligencia real de las personas. El concurso pone a todo el mundo en igualdad de condiciones, lo que significa que cualquiera puede seguir el juego desde su casa y es perfecto para disfrutarlo y competir delante del televisor.

Otra clave es el presentador, Arturo Valls, que hace de maestro de ceremonias cercano y divertido para recibir a los 100 nuevos concursantes que se enfrentarán a las preguntas del programa. También es tentador el premio: hay 100.000 euros de premio en juego.

Por si fuera poco, entre los concursantes también habrá, como siempre, participantes famosos. En la séptima entrega de esta nueva temporada, esta noche tras El Hormiguero, estarán Mario Vaquerizo, Alaska y Boticaria García.

Ellos no optan a ningún premio, pero tendrán que demostrar igualmente sus dotes lógicas para comprobar cómo quedarían en la competición. ¡No te lo pierdas!