El riesgo de los adornos navideños: cómo decorar la casa sin poner nuestra vida en peligro

Una mujer de 51 años ha fallecido y otras cinco personas han resultado afectadas en Plas de Reis (Lugo). Se investiga si el incendio que causó su muerte pudo ser provocado por un cortocircuito en los adornos navideños de su vivienda.

La decoración navideña puede llegar a ser peligrosa si no se compra o se coloca adecuadamente. Por eso hemos hablado con Javier Cabello, suboficial de bomberos de Madrid, que nos ha contado cómo evitarlo.

Lo más importante es que las regletas y los enchufes tenga el marcado CE (Conformidad Europea). Así, cumplirán la normativa de seguridad. Sin embargo, también es importante no poner las regletas cerca del sofá o de las cortinas, dejando siempre los dispositivos que estén cargando sobre una superficie ignífuga.

Aunque normalmente los árboles o los espumillones están hechos de materiales que no prenden, es muy importante fijarse en el marcado correspondiente. ¡Dale al play para enterarte de todo!