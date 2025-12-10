Imperdible
"Se me ha muerto hasta un cactus": Edurne responde al test más íntimo de Trancas y Barrancas
La invitada se ha visto sometida a un cuestionario tan divertido como veloz por parte de las hormigas.
La visita de Edurne a El Hormiguero ha estado marcada por su cercanía y su espontaneidad. Entre confidencias y momentos divertidos, la cantante ha vuelto a conquistar al público con su encanto inconfundible.
Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado su momento para someter la invitada a un test tan íntimo como divertido. En él, las hormigas le han informado de que se trataban de preguntas cortas que debía responder rápidamente.
Edurne se ha visto obligada a desvelar algunos de sus secretos mejor guardados. ¡Dale a play y no te pierdas sus inolvidables confesiones!
