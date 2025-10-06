Flotilla Gaza
Joaquín Manso, director de 'El Mundo', denuncia el coste a las arcas públicas de las deportaciones de la Flotilla: "Es un exceso evidente"
En las últimas horas han aterrizado en España más de dos decenas de ciudadanos deportados por las autoridades de Israel. Fueron detenidos en el asalto. Espejo Público ha analizado los costes derivados de la Flotilla al erario público español.
La periodista Lorena García explicaba en detalle las cuentas del envío del buque Furor como escolta a la Global Sumud Flotilla, en su travesía por el Mediterráneo hacia la Franja de Gaza. El coste total de esta misión del navío de la Armada Española asciende prácticamente a un millón de euros.
La expedición humanitaria además habría supuesto más gastos adicionales al erario público. Hasta el momento, al menos los costes de la deportación de los primeros 21 tripulantes que hasta la mañana de este lunes han regresado en un vuelo chárter desde Israel. Ciudadanos españoles que habrían firmado la confesión de haber entrado en territorio israelí de manera irregular. A lo largo del lunes se espera que se produzcan nuevas repatriaciones.
Crítica con ironía
El periodista y director del periódico 'El Mundo' dejaba clara su opinión respecto a la flotilla en la que viajaban la activista Greta Thunberg, o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, una de las repatriadas, y que ha denunciado vejaciones y violación de los derechos de los detenidos, incluido ella misma.
Joaquín Manso definía su postura como "razonablemente crítica", defendiendo en todo momento el derecho de manifestación, pero al mismo tiempo tiraba de sarcasmo a la hora de reflexionar sobre quién asumirá el coste del vuelo: "No tengo ninguna duda (…) de que reembolsaran el coste de estos billetes que el Ministerio de Exteriores les ha adelantado, ¿verdad?...".
En un tono más serio abogaba el periodista por que cada uno de los integrantes de la iniciativa pro palestina fuera responsable de satisfacer su repatriación, más allá de las obligaciones de las autoridades: "Costear el vuelo de manera individual es un exceso evidente. Creo que deberían reembolsarlo".
La cobertura informativa de todo lo concerniente a la Flotilla, ha supuesto para Manso una pérdida de tiempo: "Es tiempo que no se ha dedicado a la cobertura de las matanzas que efectivamente allí estaban sucediendo".
La conclusión que sacaba el director de 'El Mundo' era contundente: "Lejos de conseguir su objetivo declarado de llamar la atención de lo que allí estaba sucediendo, lo que han hecho es conseguir otro objetivo, que es alimentar la causa política del Gobierno de España".
