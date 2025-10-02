Vídeo: El momento de la detención de Greta Thunberg tras la intercepción de la Flotilla

El momento de la detención de Greta Thunberg ha quedado registrado en un vídeo difundido por el Ministerio de Exteriores de Israel. La activista sueca viajaba en una de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, interceptada cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

En las imágenes se ve a un soldado israelí junto a Thunberg que le entrega una botella de agua y un chubasquero. Israel ha acompañado el vídeo con mensaje en el que aseguran que "Greta y sus amigos están sanos y salvos".

La operación tuvo lugar en aguas del Mediterráneo, a unas 70 millas de Gaza. Según el Gobierno israelí, los barcos están siendo trasladados al puerto de Asdod. En el mismo convoy viajaban la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al menos diez ciudadanos españoles.

La flotilla ha denunciado el uso de cañones de agua contra algunas embarcaciones y fuertes interferencias en sus comunicaciones. La conexión en directo de la travesía se cortó en varias ocasiones. Desde Israel insiste en que la misión humanitaria tiene vínculos con Hamás. Los organizadores rechazan esa versión y aseguran que su único objetivo era llevar ayuda a la población civil de Gaza.

