La reflexión de Dabiz Muñoz sobre el valor de las cosas: "Es lo que convierte algo en único"

Dabiz Muñoz ha llegado a El Hormiguero con su energía eléctrica y su carácter inconformista. El chef ha compartido anécdotas, reflexiones y esa pasión desbordante que lo ha convertido en uno de los cocineros más influyentes del mundo.

En esta ocasión, en relación a la pregunta que le ha hecho Pablo Motos sobre el precio de los vinos, el cocinero ha hecho una profunda reflexión sobre el valor de las cosas: "Es lo que convierte algo en único", ha dicho.

Además, ha relacionado este mismo asunto con la visión de negocio que tenía Steve Jobs, que tenía el objetivo de llevar la perfección a todos los aspectos de sus productos. ¡Imperdible!