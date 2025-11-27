Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

La reflexión de Dabiz Muñoz sobre el valor de las cosas: "Es lo que convierte algo en único"

El chef ha hablado sobre el precio de los vinos y lo ha comparado con la increíble visión de negocio que tenía Steve Jobs.

La reflexión de Dabiz Muñoz sobre el valor de las cosas: "Es lo que convierte algo en único"

Publicidad

Dabiz Muñoz ha llegado a El Hormiguero con su energía eléctrica y su carácter inconformista. El chef ha compartido anécdotas, reflexiones y esa pasión desbordante que lo ha convertido en uno de los cocineros más influyentes del mundo.

En esta ocasión, en relación a la pregunta que le ha hecho Pablo Motos sobre el precio de los vinos, el cocinero ha hecho una profunda reflexión sobre el valor de las cosas: "Es lo que convierte algo en único", ha dicho.

Además, ha relacionado este mismo asunto con la visión de negocio que tenía Steve Jobs, que tenía el objetivo de llevar la perfección a todos los aspectos de sus productos. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

La reflexión de Dabiz Muñoz sobre el valor de las cosas: "Es lo que convierte algo en único"

La reflexión de Dabiz Muñoz sobre el valor de las cosas: "Es lo que convierte algo en único"

Desde Sonsoles Ónega, hasta Óscar Casas... ¡Descubre a los próximos invitados de El Hormiguero!

Desde Sonsoles Ónega, hasta Óscar Casas... ¡Descubre a los próximos invitados de El Hormiguero!

Rosa y Manu firman las tablas en El Rosco con una actuación memorable

¡Brillante! Rosa y Manu firman las tablas en El Rosco con una actuación memorable

Rosa y Manu se despiden de los invitados tras unos programas inolvidables
Mejores momentos | 27 de noviembre

Rosa y Manu se despiden de los invitados tras unos programas inolvidables: “Ha sido apoteósico”

Roberto Leal se estresa al ver a Paz Padilla intentar hacer trampas en La Pista
Mejores momentos | 27 de noviembre

Roberto Leal se estresa al ver a Paz Padilla intentar hacer trampas en La Pista: “¡Siéntate en la silla ya!”

Manu cuenta cómo es compartir equipo con Paz
Mejores momentos | 27 de noviembre

“No hay una palabra para definirlo”: Manu cuenta cómo es compartir equipo con Paz

El concursante ha desvelado cómo se ha sentido jugando junto a la invitada.

Sergio
¡Increíble!

Sergio, el ingeniero que enciende bombillas con la mente, nos hace una demostración en directo

A sus 25 años, ha creado un dispositivo que enciende bombillas sin tocarlas. ¡No te pierdas cómo funciona!

Violencia obstétrica

Noemí, víctima de violencia obstétrica: "La matrona metió prisa a las embarazadas para que pudieran irse a las 9"

Pablo López

Los coaches adelantan una primera Semifinal de La Voz muy emocionante: "Va a estar llena de talento y música en directo"

Saturnino

Saturnino pierde más de 5.000 euros por una estafa online: "Compré un tractor por internet y nunca llegó"

Publicidad