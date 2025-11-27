“No hay una palabra para definirlo”: Manu cuenta cómo es compartir equipo con Paz

El paso de Paz Padilla por Pasapalabra ha supuesto un auténtico terremoto en el plató. Con la gracia y la actividad que le caracterizan, la invitada ha revolucionado cada uno de los programas en los que ha participado.

En esta ocasión, antes de dar el pistoletazo de salida a la última tarde con la actriz como compañera de Manu, Roberto Leal ha querido saber cómo ha vivido él jugar codo con codo con ella.

“No hay una palabra para definirlo”, ha dicho después de que Manuel Bandera agradeciese, entre risas, que le haya tocado competir junto a ella y no en contra. ¡No te lo puedes perder!