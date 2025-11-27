Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 27 de noviembre

“No hay una palabra para definirlo”: Manu cuenta cómo es compartir equipo con Paz

El concursante ha desvelado cómo se ha sentido jugando junto a la invitada.

Patri Bea
Publicado:

El paso de Paz Padilla por Pasapalabra ha supuesto un auténtico terremoto en el plató. Con la gracia y la actividad que le caracterizan, la invitada ha revolucionado cada uno de los programas en los que ha participado.

“¡Me está provocando!”: Paz Padilla pierde los papeles con Óscar Higares en La Pista

En esta ocasión, antes de dar el pistoletazo de salida a la última tarde con la actriz como compañera de Manu, Roberto Leal ha querido saber cómo ha vivido él jugar codo con codo con ella.

“No hay una palabra para definirlo”, ha dicho después de que Manuel Bandera agradeciese, entre risas, que le haya tocado competir junto a ella y no en contra. ¡No te lo puedes perder!

