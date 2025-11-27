Antena 3 LogoAntena3
El Rosco | 27 de noviembre

¡Brillante! Rosa y Manu firman las tablas en El Rosco con una actuación memorable

Los concursantes se han medido hasta el último momento y han ‘pactado’ un empate a 22 aciertos.

Rosa y Manu firman las tablas en El Rosco con una actuación memorable

Rosa y Manu siguen aumentando sus cifras en Pasapalabra. Los concursantes llevan cientos de programas enfrentándose en El Rosco y, en esta ocasión, lo han hecho por un bote que ya asciende a los 2.440.000 euros.

Esta vez, el duelo ha comenzado con ambos algo perdidos. Los dos parecían no ser capaces de acumular buenas rachas de aciertos hasta que Rosa se ha despegado de su rival.

Manu, al rebufo, se ha terminado quedando solo cuando su contrincante se ha plantado con 22 y ha conseguido igualarla y dejar en tablas el enfrentamiento esquivando así la Silla Azul. ¡Dale a play al vídeo de arriba para verlo!

