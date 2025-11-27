Antena 3 LogoAntena3
Desde Sonsoles Ónega, hasta Óscar Casas... ¡Descubre a los próximos invitados de El Hormiguero!

Pablo Motos ha desvelado, en exclusiva, quiénes serán las próximas personalidades a las que tendrá el placer de entrevistar.

Guillermo Francella, Javier Veiga, Sonsoles Ónega, Verónica Sánchez y Óscar Casas serán los protagonistas durante los próximos programas de El Hormiguero.

Lunes: Guillermo Francella y Javier Veiga

Arrancamos el mes de diciembre con la visita de los actores Guillermo Francella y Javier Veiga. Nos van a hablar de su nueva película, Playa de Lobos, que se estrena en cines el próximo 5 de diciembre. En la cinta, dirigida por Veiga, un encuentro en una playa entre dos desconocidos que no tienen nada en común desemboca en una situación donde la tensión entre ambos no para de crecer.

Martes: Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez

Nos visitan nuestra compañera Sonsoles Ónega, y la actriz Verónica Sánchez con las que charlaremos de Las hijas de la criada, el gran estreno de ficción de la temporada en Atresplayer. Basada en la novela homónima de Ónega, que obtuvo el Premio Planeta en 2023, la ficción nos traslada a un pazo gallego de principios del siglo XX y puede disfrutarse en la plataforma desde el 30 de noviembre.

Miércoles: Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella

Recibimos a tres buenos amigos del programa: Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella. Nos van a presentar la película en la que participan, titulada La Navidad en sus manos 2 y que se estrena en Netflix el próximo 5 de diciembre. En ella Salva, un buscavidas con más suerte que sentido común, se enfrenta a nuevos desafíos que amenazan con arruinar la Navidad después haber sustituido accidentalmente a Papá Noel en la primera entrega de esta divertida película navideña.

Jueves: Óscar Casas

Viene a vernos el actor Óscar Casas para hablarnos de Me has robado el corazón, la nueva película que protagoniza y que llega a los cines el 5 de diciembre. Se trata de una comedia romántica con toques de road movie donde un joven ingeniero, que acaba de robar un banco, consigue engañar a una chica a la que ha conocido en una app de citas para que sea su conductora en su huida con el dinero.

