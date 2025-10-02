Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Flotilla a Gaza

La incertidumbre del marido de la TikToker española detenida en la Flotilla: "Me llamó y me dijo: 'Están aquí, están aquí!'. Y dejé de escucharla"

Amin Abdel Kader, marido de la TikToker española Ana Alcalde ha contado a Espejo Público lo que sabe sobre el abordaje de la Flotilla y la detención de sus miembros.

Amin, marido Ana Alcalde, Flotilla

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

El sentimiento que embarga a Amin es de inquietud. Tiene pocas noticias de su mujer, Ana Alcalde, popular creadora de contenido española en la plataforma TikTok. Fue detenida la tarde noche del miércoles por las Fuerzas de Defensas de Israel (FDI), como integrante de la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

La última noticia que tuvo de su esposa fue la de el abordaje de los barcos de la Flotilla por parte de los militares de Israel, mientras Ana realizaba un vídeo en directo. Después ha visto las imágenes difundidas por el propio ejército israelí sobre la operación, entre ellas la de la detención de Greta Thunberg.

"Me llamó y me dijo: 'Están aquí, están aquí!'. Y dejé de escucharla", explicaba Amin.

Su comprometido activismo político y social llevó a Ana a enrolarse en esta expedición con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, cuenta su marido. Ahora aguarda nervioso cualquier novedad sobre su situación y estado de salud.

"Nos va a pasar factura a todos"

Denuncia la situación que se está produciendo en Gaza, donde Israel ha incumplido la legalidad internacional y por lo que cada vez más personalidades alzan la voz contra los crímenes de lesa humanidad o el genocidio de los que se acusa a Israel. Amin no comprende cómo puede estar ocurriendo esto en pleno siglo XXI, ante los ojos impasibles de la comunidad internacional.

¿Intentó disuadirla de no ir?

Amin y Ana tienen 6 hijos, motivo principal por el que él trató de evitar su participación en la 'Global Sumud Flotilla'. A la vista está que sus argumentos no fueron suficientes. Asegura que lo intentó en más de una ocasión: "Pero ella tenía claro que se movilizaba el Mundo y era de esta manera, o los Gobiernos no se iban a involucrar".

Comprende que su mujer decidiera finalmente formar parte de la Flotilla y hace un llamamiento: "Los pueblos tienen que despertar y hacer que este Estado genocida no pueda quedar impune (...) por cruzar todos los límites".

Insistía en esa impunidad con la que estaría actuando Israel: "Se puede esperar cualquier cosa de un Estado terrorista". Y sobre las detenciones de los tripulantes de la expedición concluía que son "completamente ilegítimas", además de denunciar unas acciones desproporcionadas. Sigue a la espera de nuevas informaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Albert Rivera

Albert Rivera reconoce que mantiene contactos con la política: "Con amigos que tengo en el Partido Popular"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Amin, marido Ana Alcalde, Flotilla

La incertidumbre del marido de la TikToker española detenida en la Flotilla: "Me llamó y me dijo: 'Están aquí, están aquí!'. Y dejé de escucharla"

Trancas advierte a Vicente Vallés en la rueda de reconocimiento: “Mira qué te hemos dicho que no tenías que ser explícito”

Trancas y Barrancas ponen a prueba el ojo investigador de Vicente Vallés en El Hormiguero

Gloria Estefan en El Hormiguero

Hoy, noche de puro arte en El Hormiguero de la mano de Gloria Estefan

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!
Mejores momentos | Programa 5

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!

¡Victoria por la mínima! Alberto sobrevive al doble piscinazo de Typical Martínez
Mejores momentos | Programa 5

¡Victoria por la mínima! Alberto sobrevive al doble piscinazo de Typical Martínez

El sufrimiento de una jugadora de Typical Martínez ante un posible pelotazo: “Lo estoy pasando fatal”
Mejores momentos | Programa 5

El sufrimiento extremo de una jugadora de Typical Martínez ante un posible pelotazo: “Lo estoy pasando fatal”

María ha provocado momentos muy divertidos al entrar en pánico cada vez que a Juanra Bonet le tocaba decir “¡pelotas en juego!”.

Torija Girls cambia el cuento: se inventan al octavo enanito de Blancanieves
Mejores momentos | Programa 5

Torija Girls cambia el cuento: se inventan al octavo enanito de Blancanieves

El equipo ha bromeado con que no les pegaba que un enanito pudiera ser Feliz, teniendo en cuenta que trabajaba en una mina.

Una jugadora de Torija Girls hace un Remedios Cervantes: “No me tenía que haber cambiado”

Una jugadora de Torija Girls hace un Remedios Cervantes: “No me tenía que haber cambiado”

Disfruta de la entrevista completa a Vicente Vallés en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Vicente Vallés en El Hormiguero

¡Agua cristalizada en segundos! Marron sorprende a Vicente Vallés creando una 'uva de cristal'

¡Fruta cristalizada en segundos! Marron sorprende a Vicente Vallés creando una 'uva de cristal'

Publicidad