Mejores momentos | 27 de noviembre
Roberto Leal se estresa al ver a Paz Padilla intentar hacer trampas en La Pista: “¡Siéntate en la silla ya!”
La invitada se ha levantado de su asiento y ha estado a punto de ver la pantalla del presentador.
Los cara a cara entre Óscar Higares y Paz Padilla en La Pista están siendo antológicos. La gracia de la invitada y el sentido del humor del actor provocan choques absolutamente desternillantes.
Ante su último duelo, a la actriz y presentadora española se le ha visto especialmente exaltada.
Roberto Leal ha llegado a perder los nervios mientras la invitada bailaba por el plató invitando a fallar a Óscar Higares, "¿te puedes sentar ya?", la ha pedido desesperado el presentador de Pasapalabra.
