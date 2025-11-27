Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 27 de noviembre

Roberto Leal se estresa al ver a Paz Padilla intentar hacer trampas en La Pista: “¡Siéntate en la silla ya!”

La invitada se ha levantado de su asiento y ha estado a punto de ver la pantalla del presentador.

Roberto Leal se estresa al ver a Paz Padilla intentar hacer trampas en La Pista

Patri Bea
Publicado:

Los cara a cara entre Óscar Higares y Paz Padilla en La Pista están siendo antológicos. La gracia de la invitada y el sentido del humor del actor provocan choques absolutamente desternillantes.

“¡Me está provocando!”: Paz Padilla pierde los papeles con Óscar Higares en La Pista

Ante su último duelo, a la actriz y presentadora española se le ha visto especialmente exaltada.

Roberto Leal ha llegado a perder los nervios mientras la invitada bailaba por el plató invitando a fallar a Óscar Higares, "¿te puedes sentar ya?", la ha pedido desesperado el presentador de Pasapalabra.

