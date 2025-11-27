El Gran Wyoming recoge su Premio Ondas 2025: "Un periodista deja de serlo cuando miente"

El Gran Wyoming ha recibido este miércoles 26 de noviembre el Premio Ondas 2025 a Mejor Comunicador de España. Un galardón que pone en valor su larga trayectoria en televisión, siendo el presentador de un programa con ya 19 temporadas en activo.

Así, en su discurso no se ha querido olvidar de El intermedio. "Yo tengo el pelo blanco, pero no miento", ha dicho en su habitual tono de humor antes de dirigirse a sus compañeros: "Quiero agradecer en primer lugar a las personas que hacen el programa: son el equipo".

"Les quiero agradecer especialmente que no hemos emitido una sola mentira y jamás se lo hemos consentido a ningún invitado en los 20 años que llevamos en antena", continúa el ganador.

El Gran Wyoming en los Premios Ondas | Gtres

También se ha acordado en su discurso del cineasta Pere Joan Ventura, quien falleció en julio de este mismo año, así como de Montse Fernández, a quién se ha referido como "una bella compañera que está malita".

"No soy periodista", continúa, "pero quiero pedir un favor a todos los periodistas que están aquí , que son la flor y nata de la profesión. Llevo ya más de 40 años en la televisión y nunca como ahora había visto el sistema democrático tan amenazado y gran responsabilidad de esto es de personas responsables de medios que, bajo el disfraz hipócrita de la pluralidad y la libertad de expresión, ceden espacio con todo el cinismo del mundo a intoxicadores que ocupan el terreno de la información para soltar falsedades, insidias, mentiras"

"Quiero acordarme de los profesionales de la información que están siendo señalados desde la impunidad de los cargos públicos por el delito de desenmascarar mentiras", sigue el presentador: "Quiero acordarme de ellos también hoy aquí y, para remate, también de lo que hemos escuchado recientemente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se ha ratificado y legalizado la mentira como un como un arma estratégica".

"Un periodista deja de serlo cuando miente", ha dicho el líder de El intermedio llegando al final de su discurso. Unas palabras donde la exigencia al "derecho constitucional a la información veraz" ha sido el hilo conductor.

Así pues, El Gran Wyoming ha vivido una de las noches más importantes de su carrera y, en el escenario, ha puesto la verdad por encima de todo.

Se trata del segundo Premio Ondas, siendo el primero a Mejor Presentador también por El intermedio en 2013. Ahora, doce años después, vuelve a alzar el galardón ante el sonado aplauso de todos los allí presentes.