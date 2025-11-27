Rosa y Manu se despiden de los invitados tras unos programas inolvidables: “Ha sido apoteósico”

El paso de Manuel Bandera, Óscar Higares, Tania Llasera y, sobre todo, de Paz Padilla, ha sido todo un torbellino de emociones durante los programas en los que los invitados han estado en plató.

Rosa ha sido la encargada de inaugurar El Rosco por lo que ha sido la primera en tomar a palabra: “Este último ya ha sido apoteósico”, ha dicho antes de afirmar que incluso le duele la tripa de tanto reírse.

Manu, por su parte, ha optado por uno de sus clásicos e ingeniosos poemas. “Este programa ya será inolvidable. Habéis estado de Óscar portando la bandera de la paz”, ha recitado con un espectacular juego de palabras. ¡Imperdible!