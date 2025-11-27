Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 27 de noviembre

Rosa y Manu se despiden de los invitados tras unos programas inolvidables: “Ha sido apoteósico”

Los concursantes, cada uno a su manera, han dado su adiós a Paz Padilla, Manuel Bandera, Óscar Higares y Tania Llasera.

Rosa y Manu se despiden de los invitados tras unos programas inolvidables

El paso de Manuel Bandera, Óscar Higares, Tania Llasera y, sobre todo, de Paz Padilla, ha sido todo un torbellino de emociones durante los programas en los que los invitados han estado en plató.

Manu cuenta cómo es compartir equipo con Paz

Rosa ha sido la encargada de inaugurar El Rosco por lo que ha sido la primera en tomar a palabra: “Este último ya ha sido apoteósico”, ha dicho antes de afirmar que incluso le duele la tripa de tanto reírse.

Manu, por su parte, ha optado por uno de sus clásicos e ingeniosos poemas. “Este programa ya será inolvidable. Habéis estado de Óscar portando la bandera de la paz”, ha recitado con un espectacular juego de palabras. ¡Imperdible!

Rosa y Manu se despiden de los invitados tras unos programas inolvidables: “Ha sido apoteósico”

Roberto Leal se estresa al ver a Paz Padilla intentar hacer trampas en La Pista: “¡Siéntate en la silla ya!”

“No hay una palabra para definirlo”: Manu cuenta cómo es compartir equipo con Paz

Sergio
¡Increíble!

Sergio, el ingeniero que enciende bombillas con la mente, nos hace una demostración en directo

Violencia obstétrica
Denuncia

Noemí, víctima de violencia obstétrica: "La matrona metió prisa a las embarazadas para que pudieran irse a las 9"

Pablo López
Entrevista exclusiva

Los coaches adelantan una primera Semifinal de La Voz muy emocionante: "Va a estar llena de talento y música en directo"

Pablo López, Malú, Yatra y Mika nos cuentan antes de la gala cómo llegan sus talents a este primer directo y qué vamos a ver en una gala en la que el público votará desde sus casas por sus artistas favoritos.

Saturnino
Estafa

Saturnino pierde más de 5.000 euros por una estafa online: "Compré un tractor por internet y nunca llegó"

Compró un tractor por internet y terminó perdiendo 5.130 euros. Lo que parecía una oferta atractiva, terminó siendo una estafa.

Exmujer Ábalos

Hablamos con Carolina Perles, exmujer de Ábalos: "Ayer habló con su hija y ya se olía que iba a dormir en la cárcel"

Ábalos

Anaís, la mujer que estuvo con Ábalos durante el registro de su domicilio: "Sé que lo va a pasar muy mal en prisión"

Vota por tu favorito del equipo de Sebastián Yatra y decide quién sigue en La Voz

Vota por tu favorito del equipo de Sebastián Yatra y decide quién sigue en La Voz

