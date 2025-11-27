Mika, el artista que desafió al destino hasta convertirse en una estrella, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Mika es uno de las estrellas del pop más internacionales y tiene una relación muy especial con nuestro país. El artista continúa cosechando éxitos y ahora es uno de los coaches de La Voz.

Pese a su triunfo actual, los orígenes de Mika deparaban un futuro difícil. Tras el secuestro de su padre en Kuwait, su familia cayó en la ruina. Mika se enfrentó a numerosos problemas en la escuela, como el acoso o la dislexia, que ensombrecieron sus recuerdos de infancia.

El refugio de Mika durante los momentos difíciles fue la música y, pronto, su talento le llevó a escalar hasta la cima. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00h en Antena 3!