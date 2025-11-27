Antena 3 LogoAntena3
Mika, el artista que desafió al destino hasta convertirse en una estrella, esta tarde en Y ahora Sonsoles

El artista libanés que triunfa por todo el mundo no ha tenido una vida fácil. Hoy, conocemos su historia de superación y cómo la música le salvo de un destino oscuro.

Mika

Mika es uno de las estrellas del pop más internacionales y tiene una relación muy especial con nuestro país. El artista continúa cosechando éxitos y ahora es uno de los coaches de La Voz.

Pese a su triunfo actual, los orígenes de Mika deparaban un futuro difícil. Tras el secuestro de su padre en Kuwait, su familia cayó en la ruina. Mika se enfrentó a numerosos problemas en la escuela, como el acoso o la dislexia, que ensombrecieron sus recuerdos de infancia.

El refugio de Mika durante los momentos difíciles fue la música y, pronto, su talento le llevó a escalar hasta la cima. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00h en Antena 3!

Susanna Griso y el emérito
Rey Emérito

Susanna Griso confiesa que ha pedido una entrevista a Juan Carlos I: "La daría"

Rosa Díez en Espejo Público.
Reunión Sánchez-Otegui

Rosa Díez, sobre la reunión de Sánchez y Otegui en el caserío: "Como Sánchez es un mentiroso, cuando dice que no lo ha hecho es que efectivamente lo hizo"

Revuelo político ante el tuit de José Luis Ábalos en el que dice que hubo una reunión entre Otegui, Sánchez y Cerdán en 2018.

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"
Para 4-6 personas

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Ya verás lo fácil que es preparar estos hojaldres de almendra con crema. Y además, también puedes hacerlos con chocolate o cualquier otro relleno.

Castañas con fritango, de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano: castañas con fritango, una receta de temporada con tradición

Álvaro Nieto

Álvaro Nieto, sobre el robo del ordenador de su despacho: "Por cómo se produjo es muy raro"

Investigación del efectivo de Ferraz.

Un experto en blanqueo explica por qué el juez pide al PSOE los pagos en metálico durante 7 años: "Pueden sospechar que hay un blanqueo de capitales"

