¡Increíble!
Sergio, el ingeniero que enciende bombillas con la mente, nos hace una demostración en directo
A sus 25 años, ha creado un dispositivo que enciende bombillas sin tocarlas. ¡No te pierdas cómo funciona!
A su corta edad, Sergio es un visionario. Tiene 25 años y ha creado un software con el que enciende bombillas con la mente: increíble, pero cierto.
Desde que era pequeño sintió especial atracción hacia la neurociencia. Por eso, decidió estudiar ingeniería y llevar a cabo sus propios proyectos.
Este software detecta sus patrones cerebrales y activa dispositivos domésticos por Bluetooth. "Tardo cinco segundos en pensar 'verde' y encender la bombilla", asegura.
Sergio nos ha hecho una demostración en directo de su creación, que ha dejado a todo el plató con la boca abierta. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
