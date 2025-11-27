Sergio, el ingeniero que enciende bombillas con la mente, nos hace una demostración en directo

A su corta edad, Sergio es un visionario. Tiene 25 años y ha creado un software con el que enciende bombillas con la mente: increíble, pero cierto.

Desde que era pequeño sintió especial atracción hacia la neurociencia. Por eso, decidió estudiar ingeniería y llevar a cabo sus propios proyectos.

Este software detecta sus patrones cerebrales y activa dispositivos domésticos por Bluetooth. "Tardo cinco segundos en pensar 'verde' y encender la bombilla", asegura.

Sergio nos ha hecho una demostración en directo de su creación, que ha dejado a todo el plató con la boca abierta. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!