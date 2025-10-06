Última hora de la Flotilla en directo: Asens denuncia posibles firmas falsificadas en las deportaciones de la Flotilla

Flotilla
Gritos y aplausos para recibir al primer grupo de 21 activistas que ha regresado a España. Viajaban en la Flotilla que interceptó el ejército de Israel. Sigue aquí la última hora.
- Los 21 activistas de la Flotilla que admitieron por escrito su entrada ilegal ya están en España
- La Flotilla regresa a España: estas son las 21 personas que vuelven a casa y los 28 que continúan en Israel
- Comienzan las negociaciones entre Israel y Hamás para el plan de paz en Gaza con la mediación de Estados Unidos
El primer grupo de activistas que ha regresado a España, un total de 21 personas, ha sido recibido con gritos y aplausos en el aeropuerto. Les esperaban decenas de familiares y medios de comunicación. Viajaban en la Flotilla que interceptó el ejército de Israel. Fueron apresados en aguas internacionales la noche del miércoles al jueves, y conducidos a una prisión cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. Otros 28 españoles continúan detenidos.
La que fuera alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de Esquerra, Jordi Coronas, llegaban al aeropuerto a eso de la medianoche Aterrizan visiblemente cansados y denunciando malos tratos por parte de Israel. Las acusaciones son muy graves. Algunos activistas denuncian, además, que fueron los propios policías los que firmaron los documentos de deportación.
Otros 28 españoles siguen retenidos en Israel
Aún queda pendiente la vuelta de 28 españoles que siguen retenidos en Israel, tres de los cuales se han negado a firmar su repatriación porque consideran su detención como ilegal. De hecho, están en huelga de hambre para denunciar "el brutal genocidio" que Israel está cometiendo en Gaza.
Este lunes serán repatriados 170 activistas más, aunque los abogados de la Flotilla no han confirmado sus nacionalidades.
La segunda Flotilla, a pocos kilómetros de la costa de Gaza
Mientras tanto, la segunda Flotilla que zarpó el pasado 27 de septiembre está ya a pocos kilómetros de la costa de Gaza. Se espera que llegue a lo largo de esta semana si Israel no les intercepta. Esta flotilla está formada por 8 barcos, en uno de ellos viaja una española, diputada de Más Madrid.
Última hora de la Flotilla en directo: Hamás llega a Egipto para negociar con Israel un alto el fuego
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado la llegada de su delegación a Egipto para iniciar las negociaciones indirectas con Israel sobre el plan de paz propuesto por Donald Trump. El equipo, encabezado por Jalil al Haya, abordará los mecanismos para un alto el fuego y el intercambio de prisioneros.
El grupo ha desmentido que haya aceptado entregar armas "bajo supervisión internacional" y ha asegurado que no existen "progresos" todavía. Por su parte, Israel ha enviado una delegación encabezada por Ron Dermer, mientras que Al Fatá ha pedido el cumplimiento total de los compromisos del plan, incluida la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza.
Última hora de la Flotilla en directo: Madrid se ofrece a atender a niños gazatíes evacuados por motivos médicos
La Comunidad de Madrid ha mostrado su disposición a atender en hospitales públicos a los niños gazatíes que lleguen a España dentro de la quinta misión de evacuación sanitaria desde Gaza. "Estamos dispuestos a atender a estos pacientes", ha confirmado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
La ministra Mónica García ha anunciado que esta misión traerá a "decenas de niños y niñas gazatíes que sufren cáncer, cardiopatías o secuelas de los ataques". Desde Más Madrid, Manuela Bergerot ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que se "ponga a la altura de la solidaridad del pueblo madrileño".
Última hora de la Flotilla en directo: Collboni celebra la llegada de Colau y pide que la tregua "sea una realidad"
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la llegada a la ciudad de Ada Colau y del concejal de ERC Jordi Coronas, deportados por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud. "Gracias a ellos por demostrar de forma pacífica la denuncia del bloqueo", ha señalado.
Collboni asegura que desde el consistorio están "especialmente contentos" por su regreso y confía en que el anuncio de tregua en Gaza "sea una realidad". También ha agradecido la labor del Ministerio de Exteriores, que ha confirmado que los 28 españoles aún retenidos en Israel regresarán a España este lunes.
Última hora de la Flotilla en directo: Ada Colau denuncia "maltratos y tratos denigrantes" tras su detención en Israel
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha retratado ante los medios en su llegada a Barcelona la experiencia, "muy dura" vivida durante su detención en Israel, tras participar en la Flotilla Global Sumud. "Hemos estado encerrados en una prisión donde no se respetaba ninguno de nuestros derechos: ha habido maltratos, tratos denigrantes", denuncia.
Colau ha explicado que fueron interceptado por el Ejército israelí a unas 40 millas de Gaza y trasladados al puerto de Ashdod, donde se les obligó a firmar documentos de deportación. Según cuenta, la prisión los activistas fueron confinados en celdas de "6x3 metros", con una foto de Gaza destruida y un mensaje en árabe que decía "bienvenidos a la nueva Gaza".
Última hora de la Flotilla en directo: Los cuatro portugueses de la Flotilla Global Sumud regresan a Lisboa entre aplausos y claveles rojos
Los cuatro activistas portugueses detenidos y deportados por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud han aterrizado este domingo en el aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa, después de hacer escala en Madrid.
La noticia fue confirmada por Joana Mortágua, política y hermana de una de las participantes, quien celebró en redes: "Los cuatro guerreros aterrizaron".
A su llegada, decenas de personas los esperaban con banderas palestinas, carteles de apoyo y claveles rojos, símbolo de la Revolución de los Claveles y de la democracia portuguesa. El secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, acudió también a recibirlos.
Última hora de la Flotilla en directo: Asens denuncia posibles firmas falsificadas en las deportaciones de la Flotilla
El diputado de Sumar, Jaume Asens, ha denunciado que Israel podría haber falsificado las firmas de algunos activistas de la Global Sumud Flotilla para agilizar su deportación.
Según explica, varios de los deportados aseguran no haber firmado el documento en el que reconocían haber entrado ilegalmente en aguas israelíes, y sostienen que fue la Policía quien suplantó su firma.
Asens advierte de que algo similar podría haber ocurrido con los últimos repatriados, ya que no se celebró ninguna vista o comparecencia oficial. “Es posible que también a ellos les hayan firmado conforme aceptaban la deportación”, ha afirmado.
Última hora de la Flotilla en directo: Sin fallecidos en Gaza pro primera vez en meses
La Franja de Gaza ha amanecido esta mañana sin ataques por primera vez desde el fin de la tregua el pasado mes de marzo. Ambos bandos están a la espera de un alto al fuego que se comenzará a negociar este lunes en Egipto.
Tan solo se ha registrado un fallecido en el bombardeo a una mezquita en el barrio de Zeitún antes de las 23:00 horas del domingo. A pesar de que el pasado viernes Trump pido a Netanyahu que parará sus ataques en Gaza, el Ejeército siguió atacando y ha matado a un centenar de personas desde entonces.
Última hora de la Flotilla en directo: La Generalitat pide investigar los "maltratos" denunciados por los activistas de la Flotilla
El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha pedido investigar los presuntos "maltratos" denunciados por los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos en Israel, entre ellos Ada Colau y Jordi Coronas.
Duch ha recordado que el ministro José Manuel Albares ya confirmó que existe una investigación abierta por la Fiscalía y que un equipo forense atendió a los repatriados en el aeropuerto. El conseller califica de “intolerable” la situación en Gaza, denunció que Israel “no respeta el derecho internacional” y reclama un alto el fuego inmediato y una solución de dos Estados.
Última hora de la Flotilla en directo: Albares defiende que el 'Furor' escoltó la Flotilla "tan lejos como pudo"
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido la actuación del buque español 'Furor', enviado para escoltar a la Global Sumud Flotilla, asegurando que "fue tan lejos como pudo" en su misión y que permanecerá en la zona mientras quede un solo español detenido en Israel.
Albares ha señalado que España fue "uno de los pocos países del mundo" que ofreció acompañamiento a la flotilla y "el que más lejos llegó".
Además, recalca que todo ciudadano español que navegue en el extranjero y sufra cualquier incidente contará siempre con protección diplomática y consular por parte del Gobierno.
Última hora de la Flotilla en directo: España investigará posibles malos tratos a miembros de la Flotilla
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que España investigará y denunciará los posibles malos tratos sufridos por los activistas de la Global Sumud Flotilla que ya han regresado al país.
Ha explicado que esperará a hablar con todos ellos antes de pronunciarse, pero recordó que la Fiscalía ya ha abierto una investigación y que un equipo forense de Sanidad Exterior ofreció reconocimientos médicos a su llegada.
El cónsul español en Tel Aviv, Fernando López de Castro, ha visitado la prisión de Saharonim para verificar que los detenidos tengan agua, alimentos y atención sanitaria, garantizando sus derechos.
Jaume Asens asegura que los 28 españoles llegarán a Atenas por la tarde
Jaume Asens ha asegurado hoy que esperan que los 28 detenidos españoles de la flotilla que aún siguen en Israel embarquen este mediodía y lleguen a Atenas por la tarde, tras lo cual, viajarán a Madrid. Sin embargo ha admitido que no tienen lkos datos concretos del vuelo.
El abogado ha explicado que muchos de los que han sido deportados 'a priori' voluntariamente, dicen que ellos no firmaron nada y que "fue la propia Policía quien suplantó su firma para agilizar la deportación".
Y cree que "es posible que ahora, con los que vuelven, se haya hecho algo parecido" porque no se ha convocado la vista y la comparecencia así que, insiste, "es posible que también a ellos les hayan firmado conforme que aceptan la deportación".
Última hora de la Flotilla en directo: Yolanda Díaz propone una conferencia de paz para Palestina en Madrid
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto realizar una conferencia de paz para Palestina en Madrid para encontrar una "salida" al pueblo palestino y para que "decidan libremente su futuro".
Díaz ha pedido a aprovechar la "legitimidad y la fuerza" del Gobierno de España para promover una alianza por el pueblo palestino, uniéndose así al clamor del "mundo entero" y de la sociedad española, que este fin de semana ha dado "una lección de dignidad" con "cientos de miles de personas gritando alto y claro que Palestina no está sola".
Última hora de la Flotilla en directo: Jaume Asens asegura que estudian tomar acciones legales contra Israel por presunto maltrato
Jaume Asens, eurodiputado de Comuns y abogado de la Flotilla" ha anunciado que estudian tomar acciones legales contra el Gobierno de Israel por el presunto maltrato a activistas de la Global Sumud Flotilla (GSF)
"Nuestra intención es comparecer allí, ejercer nuestros derechos y denunciar allí tanto las torturas como los tratos psicológicos, que debe verse en qué casos los hechos pueden ser constitutivos de un delito de trato degradante e humillante o incluso en algunos casos concretos podría ser incluso de tortura", ha dicho Asens.
Última hora de la Flotilla en directo: Albares confirma que los 28 españoles volverán hoy
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que los 28 españoles que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo del día de hoy.
"Esa es la idea y eso es lo que ya tenemos oficialmente confirmado con Israel", ha añadido Albares. No obstante, ha pedido prudencia hasta que "estén todos sentados en el avión y con el avión en el aire", si bien es previsible que hoy llegue a suelo español el grupo de 28 ciudadanos españoles restantes.
Albares ha afirmado que "igual que con el grupo de 21" ciudadanos, Exteriores ha ofrecido encargarse "completamente" de la repatriación y del coste de la misma para los 28 españoles restantes.
Última hora de la Flotilla en directo: Israel denuncia el mordisco de una española a una trabajadora de la prisión
Israel denunció a través de la cuenta de X de su Ministerio de Interiores que una activista española mordió a una trabajadora de la prisión durante un examen médico.
"Una ciudadana española participante en la provocación de Hamás-Sumud ha mordido a una de las trabajadoras médicas esta tarde en la Cárcel de Ktziot cuando la escoltaba de vuelta después de un examen médico rutinario con vistas a su deportación mañana". señalan.
"La trabajadora ha sufrido heridas leves y ha recibido atención en ese mismo lugar. La Policía israelí ha sido avisada para hacerse cargo de la atacante", ha añadido.
Última hora de la Flotilla en directo: 28 activistas franceses llegarán hoy a Grecia
Un total de 28 activistas franceses que viajaron a bordo de la Global Sumud Flotilla llegarán este lunes a la capital de Grecia, Atenas, en un vuelo que incluye a voluntarios de otras nacionalidades, tras ser detenidos por las autoridades israelíes en aguas internacionales cuando se aproximaban a la Franja de Gaza.
"En este momento, 28 ciudadanos franceses se encuentran entre los pasajeros del vuelo organizado mañana a las 16.00 horas con destino a Atenas por las autoridades de inmigración israelíes. Algunos están registrados con otras nacionalidades (estadounidense, sueca, tunecina o turca)", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores galo, Pascal Confavreux.
Última hora de la Flotilla en directo: Todavía hay 28 españoles retenidos en Israel
Todavía queda pendiente la vuelta de 28 españoles que siguen retenidos en Israel. Tres de ellos se han negado a firmar su repatriación porque consideran su detención como ilegal.
De hecho, están en huelga de hambre para denunciar "el brutal genocidio" que Israel está cometiendo en Gaza.
Hoy serán repatriados 170 activistas más, los abogados de la Flotilla no han confirmado sus nacionalidades.
Última hora de la Flotilla en directo: Algunos activistas denuncian que fueron los propios policías los que firmaron los documentos de deportación
Son acusaciones muy graves. Algunos activistas denuncian, además, que fueron los propios policías los que firmaron los documentos de deportación.
Los activistas fueron apresados en aguas internacionales la noche del miércoles al jueves, y conducidos a una prisión cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza.
