Hablamos con familiares de los detenidos por Israel en la flotilla: "Ni son delincuentes ni han cometido ningún delito"

Los más de 400 miembros de la flotilla retenida por Israel continúan a la espera de su deportación. Entre ellos hay 65 españoles y sus familiares, que aguardan impacientes noticias suyas. En Espejo Público hemos hablado con Adrián Borrego. Él es hermano de Rafael, uno de los tripulantes de la flotilla. Nos ha asegurado que "ha sido una noche bastante larga y de momento no tenemos noticas sobre ellos". Adrián nos ha confirmado que se ha puesto en contacto con la embajada española en Israel: "La última noticia que tenemos es que en la mañana del día de hoy las personas secuestradas podrían tener acceso al equipo consular. Ayer tuvieron contacto con los abogados palestinos, pero hoy iban a poder tener contacto con el equipo consular español".

Las imágenes del ministro israelí

Además, el hermano del Rafael Borrego afirma haberlo pasado muy mal tras ver unas imágenes donde se puede observar al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, calificando a los activistas de la flotilla como "terroristas". Adrián ha calificado estas imágenes de "humillantes".

Un sentimiento que comparte Amin Abdelkader, marido de la tiktoker Ana Alcalde que también iba en esa flotilla: "Esta noche ha sido bastante mala porque nos ha llegado a muchos el video del ministro con ese trato vejatorio que nos dejó en vilo, donde los vemos a todos sentados en el suelo tratados de una manera que no corresponde porque ni son delincuentes ni han cometido ningún delito".

