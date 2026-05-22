IMPUTACIÓN ZAPATERO
Joaquín Leguina habla claro sobre el escándalo Zapatero y reclama elecciones a Pedro Sánchez, este viernes en Espejo Público
La decisión de la Audiencia Nacional de bloquear las cuentas al expresidente, junto al testimonio del empresario Víctor de Aldama en relación a los teléfonos prepago desechables que afirma utilizaba Zapatero en sus presuntas gestiones en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
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El histórico miembro de la 'Vieja Guarda' del PSOE ya se ha mostrado muy crítico una vez más con la deriva de la formación en la que militó hasta que fue expulsado, precisamente por esas desavenencias manifiestas. Joaquín Leguina entiende que la situación empeora a causa del escándalo que ha estallado por el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, y el supuesto cobro de comisiones procedente de los 53 millones de euros de la operación.
A raíz de la imputación de Zapatero, el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid ha insistido en que Sánchez dimita y proceda a convocar elecciones, "y las pierda, porque las perdería", si lo que pretende es ayudar al expresidente. Considera que si nadie dentro del Partido Socialista alza la voz o prende la mecha de una rebelión, es simple y llanamente por miedo a represalias.
Este viernes Joaquín Leguina atiende a las preguntas de Susanna Griso en Espejo Público y comparte su análisis de este escándalo de repercusión internacional.
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