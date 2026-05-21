Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Bienvenidos

El Hormiguero recibirá la próxima semana a Mónica Naranjo, Lolita Flores, Melody, Lydia Bosch y Julio Peña

El programa continúa trayendo a gente de los más influyente en su sector en otra semana que promete emociones fuertes.

El Hormiguero recibirá la próxima semana a Mónica Naranjo, Lolita Flores, Melody, Lydia Bosch y Julio Peña

Publicidad

Pablo Motos ha desvelado, en exclusiva, que tendrá el placer de entrevistar a Mónica Naranjo, Lolita Flores, Melody, Lydia Bosch y Julio Peña durante la próxima semana.

Lunes: Mónica Naranjo

Viene a vernos la cantante Mónica Naranjo para presentarnos su nuevo single, titulado Puzzles, que se publica el mismo día de su visita. La artista sigue inmersa, además, en su Greatest Hits Tour con la que conmemora sus treinta años de carrera musical.

Mónica Naranjo
Mónica Naranjo | antena3.com

Martes: Lolita Flores

Recibimos a Lolita Flores con la que vamos a hablar de su nueva película, Mallorca Confidencial, que se estrena en cines el próximo 29 de mayo. La cinta supone su regreso al cine como protagonista en una historia ambientada en Mallorca en 2007, donde da vida a la poderosa matriarca de un poblado epicentro del narcotráfico en la isla.

Lolita Flores
Lolita Flores | antena3.com

Miércoles: Melody

Nos visita la cantante sevillana Melody para presentarnos su nuevo single, titulado Ilarie. Con la artista hablaremos de la gira de conciertos que afronta este verano y de su próxima participación en los programas La Voz Kids y El Desafío de Antena 3.

Melody
Melody | antena3.com

Jueves: Lydia Bosch y Julio Peña

Ponemos la guinda a la semana con la visita de los actores Lydia Bosch y Julio Peña. Ambos están inmersos en los preparativos de la obra de teatro Fedra, en los infiernos que representarán en el Festival de Mérida entre el 12 y el 16 de agosto.

Lydia Bosch y Julio Peña
Lydia Bosch y Julio Peña | antena3.com

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Marron sorprende a Lola Índigo con un espectacular volcán químico en El Hormiguero

Marron sorprende a Lola Índigo con un espectacular volcán químico en El Hormiguero

"Tu casa debe ser un festival": los objetos de coleccionismo más peculiares de Lola Índigo

"Tu casa debe ser un festival": los objetos de coleccionismo más peculiares de Lola Índigo

El Hormiguero recibirá la próxima semana a Mónica Naranjo, Lolita Flores, Melody, Lydia Bosch y Julio Peña

El Hormiguero recibirá la próxima semana a Mónica Naranjo, Lolita Flores, Melody, Lydia Bosch y Julio Peña

4-rosco21m
El Rosco | 21 de mayo

¿Traición o pacto? Javier ofrece el empate en El Rosco y David duda ante un bote de 532.000 euros

3-alatriste
Mejores momentos | 21 de mayo

“Por mi padre”: el cariñoso guiño de David que acaba con pleno en el ¿Dónde Están?

2-baile
Mejores momentos | 21 de mayo

Roberto Leal alucina con Cristóbal Soria por su baile “muy prohibido” en Pasapalabra

El tertuliano deportivo, pese a demostrar que lo suyo es “el dancing”, ha asumido a regañadientes su nueva derrota en La Pista.

1-compañeros
Mejores momentos | 21 de mayo

Javier y David desvelan cómo es su relación tras las cámaras de Pasapalabra: “Nos llevamos muy bien”

Los dos concursantes han demostrado que, por encima de rivales, son compañeros y así lo han evidenciado después de que el barcelonés superara la Silla Azul.

Luis Miguel

Luis Miguel, contra las cuerdas por la reclamación de su antigua trabajadora: "Él no va a contestar, lo hará en los tribunales"

Carmen

Productos frescos a precios imposibles, una realidad que afecta a las neveras: "Hay carne y pescado que ya no podemos comprar"

Marcos Cayuela

Marcos, detective de infidelidades, pillado siendo infiel: "No pensaba que eso me pudiera pasar a mí"

Publicidad