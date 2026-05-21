El Hormiguero recibirá la próxima semana a Mónica Naranjo, Lolita Flores, Melody, Lydia Bosch y Julio Peña

Pablo Motos ha desvelado, en exclusiva, que tendrá el placer de entrevistar a Mónica Naranjo, Lolita Flores, Melody, Lydia Bosch y Julio Peña durante la próxima semana.

Lunes: Mónica Naranjo

Viene a vernos la cantante Mónica Naranjo para presentarnos su nuevo single, titulado Puzzles, que se publica el mismo día de su visita. La artista sigue inmersa, además, en su Greatest Hits Tour con la que conmemora sus treinta años de carrera musical.

Mónica Naranjo | antena3.com

Martes: Lolita Flores

Recibimos a Lolita Flores con la que vamos a hablar de su nueva película, Mallorca Confidencial, que se estrena en cines el próximo 29 de mayo. La cinta supone su regreso al cine como protagonista en una historia ambientada en Mallorca en 2007, donde da vida a la poderosa matriarca de un poblado epicentro del narcotráfico en la isla.

Lolita Flores | antena3.com

Miércoles: Melody

Nos visita la cantante sevillana Melody para presentarnos su nuevo single, titulado Ilarie. Con la artista hablaremos de la gira de conciertos que afronta este verano y de su próxima participación en los programas La Voz Kids y El Desafío de Antena 3.

Melody | antena3.com

Jueves: Lydia Bosch y Julio Peña

Ponemos la guinda a la semana con la visita de los actores Lydia Bosch y Julio Peña. Ambos están inmersos en los preparativos de la obra de teatro Fedra, en los infiernos que representarán en el Festival de Mérida entre el 12 y el 16 de agosto.

Lydia Bosch y Julio Peña | antena3.com

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