Ana Boyer vuelve a compartir un momento muy especial junto a su hija Mía pocas semanas después de su nacimiento

Ana Boyer está viviendo una de las etapas más felices de su vida desde el nacimiento de Mía, la primera niña de la familia que ha formado junto a Fernando Verdasco. Después de presentar oficialmente a la pequeña hace apenas unas semanas, Ana ha vuelto a compartir una bonita imagen con su hija.

En la fotografía publicada en las stories de su instagram, Ana aparece sosteniendo a Mía mientras le agarra uno de sus dedos. Aunque la hija de Isabel Preysler continúa sin mostrar el rostro de la niña, sí ha querido compartir este íntimo momento que refleja la felicidad que está viviendo desde su llegada.

Ana Boyer compartiendo una foto con su hija Mía | Instagram

La pareja, que comenzó su relación después de que les presentase unos amigos suyos, se casaron en 2017, en una espectacular boda celebrada en la isla de Mustique, en el Caribe. Desde entonces, han formado una sólida y discreta familia junto a sus hijos Miguel, Mateo, Martín y ahora Mía.

Además, tanto Ana Boyer como Fernando Verdasco siempre habían confesado la ilusión que les hacía ampliar la familia y especialmente tener una niña después de haber tenido tres hijos varones.

Con esta nueva imagen, Ana Boyer vuelve a dejar claro el momento tan especial que atraviesa, completamente volcada en su familia y disfrutando de los primeros días de vida de la pequeña Mía.