¡Impresionante!
Marron sorprende a Lola Índigo con un espectacular volcán químico en El Hormiguero
El equipo de ciencia ha creado un efecto increíble utilizando compuestos químicos muy inflamables.
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Lola Índigo ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando por qué es una de las artistas más destacadas del panorama musical actual. Su entrevista ha dejado una conversación dinámica y llena de energía.
Tras la entrevista, Marron ha llegado al plató con la intención de dejar boquiabierta a la cantante con su "volcán químico". Gracias a una gran variedad de compuestos inflamables, el colaborador ha creado un efecto visual inolvidable creando una chimenea de fuego en directo.
La cámara super lenta ha dejado patente lo explosivo e increíble del experimento que ha dejado en estado de shock a todos los presentes. ¡Dale a play para no perderte este momentazo!
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