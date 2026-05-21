Marron sorprende a Lola Índigo con un espectacular volcán químico en El Hormiguero

Lola Índigo ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando por qué es una de las artistas más destacadas del panorama musical actual. Su entrevista ha dejado una conversación dinámica y llena de energía.

Tras la entrevista, Marron ha llegado al plató con la intención de dejar boquiabierta a la cantante con su "volcán químico". Gracias a una gran variedad de compuestos inflamables, el colaborador ha creado un efecto visual inolvidable creando una chimenea de fuego en directo.

La cámara super lenta ha dejado patente lo explosivo e increíble del experimento que ha dejado en estado de shock a todos los presentes. ¡Dale a play para no perderte este momentazo!

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