Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Impresionante!

Marron sorprende a Lola Índigo con un espectacular volcán químico en El Hormiguero

El equipo de ciencia ha creado un efecto increíble utilizando compuestos químicos muy inflamables.

Marron sorprende a Lola Índigo con un espectacular volcán químico en El Hormiguero

Publicidad

Lola Índigo ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando por qué es una de las artistas más destacadas del panorama musical actual. Su entrevista ha dejado una conversación dinámica y llena de energía.

Tras la entrevista, Marron ha llegado al plató con la intención de dejar boquiabierta a la cantante con su "volcán químico". Gracias a una gran variedad de compuestos inflamables, el colaborador ha creado un efecto visual inolvidable creando una chimenea de fuego en directo.

La cámara super lenta ha dejado patente lo explosivo e increíble del experimento que ha dejado en estado de shock a todos los presentes. ¡Dale a play para no perderte este momentazo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Así ha sido la entrevista completa a Lola Índigo en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Lola Índigo en El Hormiguero

Marron sorprende a Lola Índigo con un espectacular volcán químico en El Hormiguero

Marron sorprende a Lola Índigo con un espectacular volcán químico en El Hormiguero

"Tu casa debe ser un festival": los objetos de coleccionismo más peculiares de Lola Índigo

"Tu casa debe ser un festival": los objetos de coleccionismo más peculiares de Lola Índigo

El Hormiguero recibirá la próxima semana a Mónica Naranjo, Lolita Flores, Melody, Lydia Bosch y Julio Peña
Bienvenidos

El Hormiguero recibirá la próxima semana a Mónica Naranjo, Lolita Flores, Melody, Lydia Bosch y Julio Peña

4-rosco21m
El Rosco | 21 de mayo

¿Traición o pacto? Javier ofrece el empate en El Rosco y David duda ante un bote de 532.000 euros

3-alatriste
Mejores momentos | 21 de mayo

“Por mi padre”: el cariñoso guiño de David que acaba con pleno en el ¿Dónde Están?

El concursante barcelonés no ha dudado entre las películas Volver y Alatriste, decantándose por el personaje de Arturo Pérez-Reverte por un motivo muy personal.

2-baile
Mejores momentos | 21 de mayo

Roberto Leal alucina con Cristóbal Soria por su baile “muy prohibido” en Pasapalabra

El tertuliano deportivo, pese a demostrar que lo suyo es “el dancing”, ha asumido a regañadientes su nueva derrota en La Pista.

1-compañeros

Javier y David desvelan cómo es su relación tras las cámaras de Pasapalabra: “Nos llevamos muy bien”

Luis Miguel

Luis Miguel, contra las cuerdas por la reclamación de su antigua trabajadora: "Él no va a contestar, lo hará en los tribunales"

Carmen

Productos frescos a precios imposibles, una realidad que afecta a las neveras: "Hay carne y pescado que ya no podemos comprar"

Publicidad