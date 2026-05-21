Ester Muñoz: "Nos vendían a Zapatero como un profeta de la paz pero era un comisionista"

La portavoz del PP Ester Muñoz señala que Feijóo quiere lanzar un mensaje a los españoles para que sepan que el PP está preparado para construir una alternativa con las más de 60 proposiciones de ley "que han preparado para que los españoles sepan cuál va a ser la alternativa de Gobierno de Pedro Sánchez y fiscalizando al Gobierno de España".

Señala que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias les carga de razones para afirmar que en España hace falta un cambio. Lamenta que en este momento su partido no tiene los votos para una moción de censura. "Son los socios quienes tienen que decir cuánto están dispuestos a tragar y a sostener este Gobierno".

"Los socios de Gobierno han cambiado de parecer en menos de 24 horas porque en el auto hay indicios sólidos"

Lo importante son las sensaciones que tienen los votantes de esos partidos que "estarán viendo cómo no toman cartas en el asunto". "Los socios han ido cambiando de parecer en menos de 24 horas porque en el auto se ven indicios sólidos. Es evidente que hay una responsabilidad política. A Sánchez no le queda nada. Todos los hombres del presidente Sánchez han caído. Koldo, Ábalos, Cerdán y esa persona que era el espíritu de la izquierda de este país", señala.

Destaca Ester Muñoz que "nos vendían a Zapatero como un poeta y profeta de la paz pero era un comisionista al que le interesaba que Sánchez siguiera en el poder para enriquecerse".

Cree que a Sánchez solo le importa que la gente se movilice para las elecciones generales. "Los socios están sosteniendo al Gobierno más corrupto de la democracia", lamenta.

"Hay medios de comunicación a los que el Gobierno quiere silenciar"

El ministro Óscar Puente acusaba al PP de manejar información en redes sociales sobre el sumario de esta causa. Para Ester Muñoz Puente "es muy conocido por usar la teoría de la transposición que es acusar a los demás de lo que uno mismo hace". "El PP lee las informaciones de los medios de comunicación a los que el Gobierno quiere silenciar. Muchos medios ya han dicho que se podía prever todo lo que iba a suceder".

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