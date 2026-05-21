Pablo rompe su amistad con Damián tras descubrir que chantajeó a Gervasio hasta su muerte: “No vuelvas a llamarme en tu vida”

No hay día en el que Damián no se arrepienta de haber provocado el suicidio de Gervasio, su mejor amigo y el cofundador de la perfumería. Y a pesar de haber recibido el perdón de Digna y de la familia Merino, la culpa le sigue carcomiendo.

El patriarca de los De la Reina se ha querido sincerar con Pablo, quien también se siente culpable por no haber cogido el teléfono a Gervasio en sus últimos días de vida.

En un acto de valentía y sinceridad, Damián le ha revelado toda la verdad a Pablo: ¡él chantajeó a su amigo hasta que se quitó la vida!El padre de los Salazar, incrédulo, le ha exigido conocer todos los detalles chantaje y Damián ha terminado por contárselos: “Le gustaban los hombres”.

Tras escuchas estas duras palabras, el director financiero ha estallado contra Damián y no ha dudado en recriminárselo: “Usted le empujó a quitarse la vida”, sentenció. Además, Pablo le ha dejado claro que no piensa perdonarle esta jugarreta y que… ¡es incluso peor que Gabriel!

Damián ha hecho todo lo posible por lograr la compasión de Pablo, pero el Salazar no ha dado su brazo a torcer y le ha recalcado que ellos ya no son amigos: “No vuelvas a llamarme en tu vida”, han sido sus últimas palabras antes de marcharse del despacho.

Aunque el patriarca de los De la Reina se ha quitado un peso de encima, ha perdido la amistas de un buen amigo. ¿Podrán reconciliarse en algún momento?

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