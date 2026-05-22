Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 5

La sinceridad de Luis abruma a Sonia: “Cuando llega la persona adecuada, lo sabes”

Su cita ha decidido exponerle todo lo que piensa a la empresaria en una conversación sin tapujos.

La sinceridad de Luis abruma a Sonia

La sinceridad de Luis abruma a Sonia: “Cuando llega la persona adecuada, lo sabes”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Sonia ha decidido llamar a Luis para demostrar a sus hermanas que Can no le gusta tras haberle echado de su casa.

Sonia se enfrenta a sus hermanas

Sonia se enfrenta a sus hermanas: “Al final los hombres siempre te acaban decepcionando”

Al llegar su cita la propone sentarse y tener una conversación, “Sonia, ¿por qué me has llamado?” le ha preguntado Luis a ella. El chico le ha confesado que ha conocido a alguien y se lo quería contar.

Su pareja de sexo se sincera sobre por qué esta vez lo ha visto claro, “cuando llega la persona adecuada, lo sabes” le dice Luis a Sonia.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Carol y Daryl mantienen una incómoda conversación

Carol y Daryl mantienen una incómoda conversación: “No paro de darle vueltas a ese club”

Antena 3» Series» ¿A qué estás esperando?

Publicidad

Series

Raissa, al límite, preocupa a Ruth, Sonia y Can

Raissa, al límite, preocupa a Ruth, Sonia y Can: “Tenía que haber cuidado de ti, lo siento”

La sinceridad de Luis abruma a Sonia

La sinceridad de Luis abruma a Sonia: “Cuando llega la persona adecuada, lo sabes”

Ayaz, implacable con Can y su futuro en Londres

Ayaz, implacable con Can y su futuro en Londres: “Quizás me he equivocado y prefieres seguir perdiendo el tiempo en puticlubs”

Carol y Daryl mantienen una incómoda conversación
Mejores momentos | Capítulo 5

Carol y Daryl mantienen una incómoda conversación: “No paro de darle vueltas a ese club”

Sonia se enfrenta a sus hermanas
Mejores momentos | Capítulo 5

Sonia se enfrenta a sus hermanas: “Al final los hombres siempre te acaban decepcionando”

El compromiso de Amelie le abre los ojos a Raissa
Mejores momentos | Capítulo 5

El compromiso de Amelie le abre los ojos a Raissa: “Estaba enamorada de la idea de ella, de nosotras”

Raissa se sienta junto a su hermano para hablarle de lo que su expareja la ha hecho y cómo lo ha publicado en redes sociales.

Sonia, ¿arrepentida de acostarse con Can?:
Mejores momentos | Capítulo 5

Sonia, ¿arrepentida de acostarse con Can?: “¿Podemos hablar? Sé lo que estás haciendo”

La joven no quiere desayunar junto al piloto y le pone todo tipo de excusas para que salga lo antes posible de su casa.

Sonia y Can dan rienda suelta a sus sentimientos: Besos, caricias y mucho fuego

Sonia y Can dan rienda suelta a sus sentimientos: Besos, caricias y mucho fuego

¿El fin de los Korhan?: este domingo, una misteriosa mujer amenaza con arrebatarles todo

¿El fin de los Korhan?: este domingo, una misteriosa mujer amenaza con arrebatarles todo

Capítulo 565 de Sueños de libertad; 21 de mayo: Andrés comunica a los trabajadores el cierre de la fábrica en Toledo

Capítulo 565 de Sueños de libertad; 21 de mayo: Andrés comunica a los trabajadores el cierre de la fábrica en Toledo

Publicidad