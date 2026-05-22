La sinceridad de Luis abruma a Sonia: “Cuando llega la persona adecuada, lo sabes”

Sonia ha decidido llamar a Luis para demostrar a sus hermanas que Can no le gusta tras haberle echado de su casa.

Al llegar su cita la propone sentarse y tener una conversación, “Sonia, ¿por qué me has llamado?” le ha preguntado Luis a ella. El chico le ha confesado que ha conocido a alguien y se lo quería contar.

Su pareja de sexo se sincera sobre por qué esta vez lo ha visto claro, “cuando llega la persona adecuada, lo sabes” le dice Luis a Sonia.

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