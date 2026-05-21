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Así ha sido la entrevista completa a Lola Índigo en El Hormiguero

La cantante ha puesto el ritmo a una noche en la que ha brillado con el talento y el sentido del humor que le caracteriza.

Así ha sido la entrevista completa a Lola Índigo en El Hormiguero

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La visita de Lola Índigo a El Hormiguero ha estado marcada por el ritmo, el carisma y el buen humor. Entre confidencias y risas, la cantante ha mostrado su lado más cercano y espontáneo.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el parón que ha tenido en estos últimos meses. La artista ha dicho que se sentía tan presionada para continuar que decidió parar y tomarse un respiro porque lo necesitaba.

Lola Índigo se sincera sobre su parón sobre los escenarios Fue un año difícil

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado y ha querido conocer cómo es la colección de objetos y cuadros que tiene Lola en su casa. Según ha desvelado la invitada, le encantan las "cosas frikis" y ha contado algunas de las más extrañas que posee.

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