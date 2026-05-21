Así ha sido la entrevista completa a Lola Índigo en El Hormiguero

La visita de Lola Índigo a El Hormiguero ha estado marcada por el ritmo, el carisma y el buen humor. Entre confidencias y risas, la cantante ha mostrado su lado más cercano y espontáneo.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el parón que ha tenido en estos últimos meses. La artista ha dicho que se sentía tan presionada para continuar que decidió parar y tomarse un respiro porque lo necesitaba.

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado y ha querido conocer cómo es la colección de objetos y cuadros que tiene Lola en su casa. Según ha desvelado la invitada, le encantan las "cosas frikis" y ha contado algunas de las más extrañas que posee.

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