Luis ha gastado 500€ diarios en su adicción a contenido sexual: "Empiezas por un chat, no te vale, vas a videollamadas, pagas, y terminas con prostitución"

Si las adicciones son un tema tabú para todo el que sufre alguna, en este caso ese problema se ve acrecentado. El joven admite que padece una enfermedad "para toda la vida" por la que se encuentra en tratamiento, por ello conoce de primera mano que cada vez afecta a personas más jóvenes, en la veintena, cuya vida "se está destruyendo".

La gravedad de la situación llega al punto de hacer temblar los cimientos de parejas estables, y es que según cuenta el hombre, hay quienes "tratan a sus parejas igual que si estuviera en una película porno (...) Están desesperados".

"Es cada vez más frecuente en niños", dice sobre la edad a la que los menores se encuentran con contenido sexual en internet. Responsabiliza al acceso a los teléfonos móviles a una edad temprana, "8 o 9 años".

Las páginas pornográficas de pago están arruinando vidas

Luis, nombre ficticio, reconoce que siempre ha encontrado dificultades en las relaciones sociales "sobre todo con mujeres", admite que su carácter introvertido le ha empujado a esta adicción: "Para realizar tus fantasías estás dispuesto a dar lo que sea".

"Da igual, solo piensas en eso"

Cuenta cómo se inició en el consumo gratuito de pornografía y fue persiguiendo sus fantasías sexuales, eso sí, a través de una pantalla. El consumo obsesivo llevó a la desesperación por obtener un tipo de satisfacción. A toda costa.

"Empiezas por un chat, no te vale, vas a videollamadas, pagas 'x', sigue sin valerte, y terminas con prostitución", confiesa.

Ese apetito se volvía más insaciable los días en que no se sentía bien, y era ahí, cuando la debilidad era mayúscula, cuando más autodestructiva resultaba la adicción. Reconoce que ha llegado a gastar entre 400 y 500 euros tan solo en un día. Enseguida llegaban los remordimientos: "Me he sentido timado por desesperación".

Las circunstancias personales y la responsabilidad individual

En plató se abría un debate a cerca de las consecuencias que tienen las decisiones de cada individuo en un mundo digital que bombardea a los usuarios siguiendo órdenes de un algoritmo que tiene estudiado a quién se dirige sin ningún tipo de escrúpulo.

"Atribuimos todo al contexto y al entorno y no a nuestra responsabilidad", reflexionaba Rubén Amón que sitúa "en el centro la responsabilidad individual, no siempre las circunstancias de la vida, no siempre las condiciones, y no siempre los hábitos inducidos. Seamos responsables de lo que hacemos". El periodista Miquel Valls discrepaba y ponía el foco en ese envío de contenido no solicitado, pero afín a las preferencias, gustos y filias, "y te engancha". Sí coincidían ambos en la necesidad de acudir a terapia una vez se reconoce el problema.

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