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Trancas y Barrancas ponen a prueba las Red Flags de Lola Índigo en una cita

Lola Índigo ya es invitada platino y, aún así, Trancas y Barrancas consiguen sonsacarle secretos en cada visita.

Trancas y Barrancas ponen a prueba las Red Flags de Lola Índigo en una cita

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Borja Tamayo
Publicado:

Lola Índigo ha vuelto a El Hormiguero y, por decimoprimera vez, se ha encontrado con Trancas y Barrancas. En esta ocasión, las hormigas han traído una ronda de preguntas muy reveladora, en la que la cantante tan solo tenía que levantar una bandera u otra: una red flag o una green flag.

¿Qué pasa si una cita aparece descalzo? ¿Y si llega vestido de pádel? ¿O si tiene muchos muñecos de Dragon Ball en casa? Lola ha tenido que dejar claros sus límites; pero, también, sorprender con aquellas situaciones a las que da el visto bueno. Porque sí, Lola Índigo aprueba los muñecos del mítico anime japonés.

La artista ha demostrado una vez su sentido del humor que, incluso con la indignación de Jorge Salvador por los movimientos de bandera, ha sido la guinda de este divertido juego.

¿Y tú? ¿Red Flag o Green Flag? Dale play al vídeo y toma tus propias decisiones.

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