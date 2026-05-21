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"Tu casa debe ser un festival": los objetos de coleccionismo más peculiares de Lola Índigo

Pablo Motos se ha quedado boquiabierto al conocer algunas de las cosas que colecciona la artista en su casa.

"Tu casa debe ser un festival": los objetos de coleccionismo más peculiares de Lola Índigo

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Lola Índigo ha llegado a El Hormiguero con su energía arrolladora y su personalidad magnética. La artista ha compartido anécdotas, vivencias y momentos llenos de naturalidad en una entrevista muy divertida.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por sus objetos de colección. La cantante ha contado la gran cantidad de muñecos que tiene, revelando que incluso tiene su propia Bratz. "Tu casa debe ser un festival", le ha dicho el presentador.

Tras esto, Pablo le ha preguntado por sus cuadros y Lola ha hablado sobre una obra de arte que compró por la calle en Argentina y que, según ella, le ha ayudado casi más que la terapia. ¡Imperdible!

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