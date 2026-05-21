¿Traición o pacto? Javier ofrece el empate en El Rosco y David duda ante un bote de 532.000 euros

Javier y David han entrado en una dinámica impredecible en El Rosco, con la victoria cambiando de atril en cada programa y con duelos muy intensos. Mostrando su mejor versión, ambos concursantes han protagonizado un final muy estratégico al verse con empate a 22 aciertos. ¿Pacto de compañeros? Al comienzo de la tarde, los dos han comentado lo buena que es su relación fuera de las cámaras.

Por sólo tres segundos de diferencia, Javier ha comenzado la prueba y ha logrado una ligera ventaja sobre su rival. Sin embargo, con trece aciertos, se ha estancado y David ha aprovechado para coger carrerilla y adelantarle. Ha sido especialmente brillante el turno con el que el barcelonés ha completado la primera vuelta: de nueve respuestas hasta situarse con 21 letras en verde.

Viendo cómo crecía la presión, Javier ha reaccionado con fuerza y los dos concursantes han visto igualados sus marcadores a 22 aciertos. Tocaba respirar, analizar las preguntas pendientes, sus opciones y tirar de estrategia, con la cierta desconfianza en el rival por si se guardaba algún as. Tras varios turnos de silencio, Javier ha decidido plantarse. El desenlace quedaba en manos de David: ¿pacto o traición? ¡Descúbrelo en el vídeo!