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Mejores momentos | 21 de mayo

“Por mi padre”: el cariñoso guiño de David que acaba con pleno en el ¿Dónde Están?

El concursante barcelonés no ha dudado entre las películas Volver y Alatriste, decantándose por el personaje de Arturo Pérez-Reverte por un motivo muy personal.

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“Por mi padre”: el cariñoso guiño de David que acaba con pleno en el ¿Dónde Están?

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Alberto Mendo
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Roberto Leal se ha llevado la mano al corazón en pleno Pasapalabra. No le estaba dando un ataque cardíaco, pero sí le ha entrado “un dolor” al ver las dos opciones del ¿Dónde Están? porque se trataba de dos películas que cumplen 20 años. “No lo vais a creer”, ha advertido al desvelar que se trata de Volver y Alatriste. “¿Cómo puede pasar el tiempo tan rápido?”, ha comentado.

Le tocaba elegir a David y se ha decantado por el personaje creado por Arturo Pérez-Reverte y que Viggo Mortensen protagonizó en la gran pantalla. Lo curioso ha sido el motivo personal por el que se ha decantado: “Por mi padre, me voy a quedar Alatriste”. Ha sido un comentario tan breve como lleno de cariño.

El equipo azul se ha encontrado con palabras relacionadas con la película y el concursante ha vuelto a ser infalible con su característica técnica. Manuela Vellés se ha unido a las voces que aconsejan que la patente. ¡Dale al play!

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