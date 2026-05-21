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Mejores momentos | 21 de mayo

Roberto Leal alucina con Cristóbal Soria por su baile “muy prohibido” en Pasapalabra

El tertuliano deportivo, pese a demostrar que lo suyo es “el dancing”, ha asumido a regañadientes su nueva derrota en La Pista.

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Roberto Leal alucina con Cristóbal Soria por su baile “muy prohibido” en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Cristóbal Soria lo ha intentado por activa y por pasiva, pero ha vuelto a caer derrotado en La Pista ante Manuela Vellés. La actriz y cantante se ha llevado el duelo con sólo dos segundos y entre algunas quejas de su rival. Eso sí, el tertuliano deportivo ha regalado un momentazo en Pasapalabra al sacar lo que Roberto Leal ha descrito como baile “muy prohibido”.

Este duelo ha llevado a los dos invitados al año 1984. Parecía que iba a resolverse con el primer fragmento cuando Cristóbal ha dicho con mucha seguridad y algo de chulería: “Phil Collins, ¿cómo te has quedado?”. Sin embargo, ni valen los nombres ni era el artista, así que ha recibido un doble jarro de agua fría.

El tertuliano ha vuelto a intentarlo tras escuchar un poco más de música. La melodía parecía ya clara, pero faltaba recordar la letra y él ha probado con “on the night”. “Que yo soy de dancing”, defendía al ver que Roberto se resistía a darlo por bueno. Su insistencia ha caído en saco roto con el presentador, que ha bromeado: “Ya estamos como los árbitros, que van contra ti”. Encima, Manuela se ha llevado la victoria instantes después, pero eso no le ha quitado las ganas de bailar con sus pasos prohibidos. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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