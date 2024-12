Joaquín Leguina, otro exsocialista que carga contra el PSOE después del Congreso: "He sentido vergüenza ajena. ¿Quién puede creerse eso?"

Joaquín Leguina se mostraba profundamente crítico con el Partido Socialista desde el primer momento de su intervención en Espejo Público. Los motivos de sus ataques al que fuera su partido eran varias de las cosas expuestas en el Congreso Federal que el PSOE ha celebrado el pasado fin de semana en Sevilla.

"Lo diré brevemente"

"Está rodeado de gente impresentable"

Cuando Susanna Griso le preguntaba por las sensaciones que había dejado en él el evento, Leguina manifestaba que sería breve: "He sentido vergüenza ajena. ¿Por qué? ¿Porque quién puede creerse eso de que España está dividida en derecha y ultraderecha por un lado, y los buenos por otro lado? ¡Hombre por favor!".

No terminaba ahí su valoración el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, que tribuía al PSOE estar "rodeado de desastres". En ese momento pasaba a recordar los distintos escándalos que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez: "No es sólo su esposa, no sólo su hermano, es que Ábalos... Está rodeado de gente impresentable".

Proposición al Partido Popular

Con todos esos casos en los tribunales, el presidente del Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, a nombramiento de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, lanzaba un consejo al PP para evitarlos: "Que programe una ley de partidos que es necesaria".

"Si cogemos el Congreso de los Diputados ¿Quién ha trabajado antes?"

Justificaba su propuesta para sacar adelante una norma que recoja que "Para ser diputado, o alcalde de una ciudad grande, tienes que haber trabajado antes fuera de la política". Destacaba que, en la Cámara Baja, serían pocos los que han desempeñado alguna otra labor más allá de la política.

"No me reconozco"

Pese a sus discrepancias, Joaquín Leguina si admitía afinidades con algunos miembros del partido, con los que además asegura mantener un buen trato. Sin embargo también dejaba claras las pocas simpatías que comparte a día de hoy con los actuales dirigentes del Partido Socialista: "Con la dirección de ese partido no me reconozco, es evidente"

"¡Allá ellos!"

Continuaba su discurso aparentemente molesto. Hacía alusión a la reciente crisis de los socialistas madrileños que desembocaba en la dimisión de su secretario general, Juan Lobato. A Leguina no le habrían parecido bien las maniobras que se le reprochan a los dirigentes del PSOE en relación a este asunto que definía como chapuza: "¿Por qué le meten en este lío? Y ahora le hacen dimitir. En fin. ¡Allá ellos!".

La conclusión de estas polémicas, en especial esta última, es obvia para el exdirigente socialista que fue expulsado del partido junto a Nicolás redondo Terreros: "Resultado: tanto en el Ayuntamiento de la Capital como en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, el Partido Socialista es el tercero (partido en votos)".

