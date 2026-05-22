Imputación Zapatero
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: El juez bloquea las cuentas bancarias de Zapatero en medio de la "ofensiva total" del PP
Sigue en directo online la última hora de la actualidad política y todos los avances tras la imputación del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero.
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La investigación sobre el rescate de Plus Ultra sigue situando a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro del debate. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó este jueves el bloqueo de hasta 490.780 euros en las cuentas del expresidente, la misma cantidad que habría recibido entre 2020 y 2024 de Análisis Relevante, la empresa de su socio Julio Martínez. Se trata de la primera medida cautelar directa contra Zapatero dentro de una causa en la que el magistrado lo sitúa como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" vinculada al rescate público de 53 millones concedido a Plus Ultra.
La resolución también afecta a otras sociedades investigadas, entre ellas algunas registradas recientemente por la UDEF como la agencia de publicidad What The Fav S.L, propiedad de sus dos hijas. Según la investigación, Julio Martínez habría actuado como pieza clave del entramado empresarial y supuesto canalizador de pagos mediante una red de sociedades con escasa actividad o sin empleados. El juez pone el foco especialmente en Análisis Relevante, desde donde, según el auto, se realizaron pagos y encargos a Zapatero y a empresas vinculadas a sus hijas que "carecían de valor real".
Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio para explicar su papel en el rescate aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, en plena salida de la pandemia.
La causa también salpica políticamente a Moncloa en un momento especialmente delicado para el Gobierno, rodeado de varias investigaciones judiciales. Y el PP continúa endureciendo su postura por el caso Plus Ultra. Han citado al exministro Escrivá al Senado, y también llama a declarar a Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero. Los populares insisten en que "lo sucedido es de extrema gravedad". No descartan volver a llamar a Zapatero e incluso a sus dos hijas.
El empresario Víctor de Aldama lleva meses señalando al expresidente. Y ahora la imputación de Zapatero hace que insista en su versión. Ayer, ante la Audiencia Nacional el empresario Víctor de Aldama aseguró que el expresidente del Gobierno se encuentra en la lista de personas que utilizaban teléfonos desechables, los mismos que se vinculan con el caso Koldo. En los registros del pasado martes no se encontraron este tipo de teléfonos desechables, pero según ha podio confirmar Antena 3 Noticias sí se encontraron esos dispositivos en las detenciones de diciembre de Julio Martínez.
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Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Arcadi España brinda su "pleno apoyo y confianza" a Zapatero
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha brindado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por la Audiencia Nacional por el caso 'Plus Ultra' y ha señalado que el exdirigente socialista tiene su "plena confianza" porque "sigue siendo un referente" para el partido.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: "Debe ser estrictamente necesaria la detención"
El magistrado Joaquim Bosh cree que "hay una prudencia institucional", y considera que debe ser "estrictamente necesaria la detención", ya que si no lo es, "también puede ser desproporcionada", ha asegurado a Antena 3 Noticias.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Joaquim Bosh: "Es habitual en investigaciones por delitos económicos"
El magistrado Joaquim Bosh, ha sido preguntado en Antena 3 Noticias por el bloqueo parcial de las cuentas de Zapatero, y ha asegurado que "es habitual" en investigaciones por delitos económicos, y ha explicado que "es una medida cautelar que no implica bloquear todo el patrimonio, sino que se limita a asegurar el pago de aquello que forma parte del beneficio que se habría obtenido".
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: La imputación de Zapatero sacude a los 'lobbies'
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias ha vuelto a sacudir al sector de los 'lobbies', un espacio en expansión con múltiples actores que revindican su labor y reclaman desde hace años reglas claras para mejorar su imagen pública.
"Hay un abismo entre un 'lobby' y el tráfico de influencias, un delito que define el Código Penal y que implica pagos opacos y el aprovechamiento irregular de una posición privilegiada; es algo totalmente contrario a la representación legítima de unos intereses", ha reconocido la vicepresidenta de la Asociación de las Relaciones Institucionales, Irene Matías.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Aldama apunta a que Zapatero usaba móviles desechables como los usados por la trama Koldo
El comisionista Víctor de Aldama ha apuntado en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba móviles desechables como los que usaban miembros de la trama Koldo, quienes aludían para hablar a través de esos terminales como "vamos a tomar café".
Según informan fuentes jurídicas, el comisionista ha explicado que el exasesor ministerial Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y su hijo Víctor tenían móviles desechables que el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba -también investigado- le proporcionaba al primero.
Al hablar de ello, Aldama ha apuntado a que Zapatero también usaba ese tipo de teléfonos.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Aldama apunta a que Sánchez usaba móviles desechables como Koldo
El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha mostrado seguro de que "nos convencerán" las explicaciones que dé el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama.
El ministro de Hacienda ha manifestado su confianza plena en la Justicia; en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la Fiscalía y en la aplicación de la presunción de inocencia.
España ha declarado, así mismo, su "pleno apoyo y confianza" en Rodríguez Zapatero y ha asegurado que la posición del Gobierno en este asunto "se ha mantenido" y que el Ejecutivo, aunque le afecta, "no está desanimado".
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: El juez bloquea 490.780 euros de las cuentas del expresidente
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de su investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra en la que le sitúa como "líder".
Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado que investiga el caso Plus Ultra ha acordado el bloqueo de saldos de las cuentas del también exdirigente socialista hasta el límite de esos 490.780 euros, que sería el importe que habría recibido Zapatero de una de las empresas clave de la trama, la consultora Análisis Relevante, entre 2020 y 2025.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Arcadi España, seguro de que las explicaciones de Zapatero convencerán
El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha mostrado seguro de que "nos convencerán" las explicaciones que dé el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama.
España ha manifestado su confianza plena en la Justicia; en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la Fiscalía y en la aplicación de la presunción de inocencia.
España ha declarado, así mismo, su "pleno apoyo y confianza" en Rodríguez Zapatero y ha asegurado que la posición del Gobierno en este asunto "se ha mantenido" y que el Ejecutivo, aunque le afecta, "no está desanimado".
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: El 2 de junio, fecha clave
Zapatero tendrá que comparecer ante el juez el próximo 2 de junio. Será la primera vez que dé explicaciones judiciales sobre su presunta participación en el rescate de Plus Ultra y sobre los pagos recibidos de empresas investigadas.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Las hijas de Zapatero, también bajo la lupa
El caso también afecta a sociedades relacionadas con las hijas del expresidente: la agencia de publicidad What The Fav S.L. Algunas de esas empresas habrían recibido pagos procedentes de Análisis Relevante y ya han sido registradas por la UDEF.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Las empresas "flash" de la trama
La investigación habla de hasta 39 sociedades vinculadas a Julio Martínez. Muchas de ellas están inactivas o ni siquiera tienen trabajadores, algo que la UDEF considera clave para entender cómo se movía presuntamente el dinero dentro de la trama.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: La secretaria de Zapatero, señalada por el juez
El auto también pone el foco en Gertrudis Alcázar, histórica colaboradora de Zapatero. El magistrado la considera una figura "esencial" dentro de la presunta red y le atribuye un "papel operativo" en la gestión de contactos y movimientos relacionados con el caso.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: El rescate que vuelve a perseguir al Gobierno
La aprobación de los 53 millones para Plus Ultra en 2021 vuelve ahora al foco político y judicial. El PP ya prepara nuevas comparecencias en el Senado para intentar depurar responsabilidades sobre aquella decisión del Consejo de Ministros.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Julio Martínez, la pieza clave
La investigación sitúa al empresario Julio Martínez en el centro de la supuesta red. El magistrado lo señala como intermediario y supuesto gestor de pagos a través de decenas de sociedades con escasa actividad real.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: El dinero bajo sospecha
El bloqueo de casi medio millón de euros marca un antes y un después en la investigación. El juez quiere garantizar una posible compensación económica si finalmente se demuestra que hubo irregularidades en torno al rescate de Plus Ultra.
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