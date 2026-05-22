Última hora de la imputación de Zapatero en directo: El juez bloquea las cuentas bancarias de Zapatero en medio de la "ofensiva total" del PP

La investigación sobre el rescate de Plus Ultra sigue situando a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro del debate. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó este jueves el bloqueo de hasta 490.780 euros en las cuentas del expresidente, la misma cantidad que habría recibido entre 2020 y 2024 de Análisis Relevante, la empresa de su socio Julio Martínez. Se trata de la primera medida cautelar directa contra Zapatero dentro de una causa en la que el magistrado lo sitúa como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" vinculada al rescate público de 53 millones concedido a Plus Ultra.

La resolución también afecta a otras sociedades investigadas, entre ellas algunas registradas recientemente por la UDEF como la agencia de publicidad What The Fav S.L, propiedad de sus dos hijas. Según la investigación, Julio Martínez habría actuado como pieza clave del entramado empresarial y supuesto canalizador de pagos mediante una red de sociedades con escasa actividad o sin empleados. El juez pone el foco especialmente en Análisis Relevante, desde donde, según el auto, se realizaron pagos y encargos a Zapatero y a empresas vinculadas a sus hijas que "carecían de valor real".

Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio para explicar su papel en el rescate aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, en plena salida de la pandemia.

La causa también salpica políticamente a Moncloa en un momento especialmente delicado para el Gobierno, rodeado de varias investigaciones judiciales. Y el PP continúa endureciendo su postura por el caso Plus Ultra. Han citado al exministro Escrivá al Senado, y también llama a declarar a Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero. Los populares insisten en que "lo sucedido es de extrema gravedad". No descartan volver a llamar a Zapatero e incluso a sus dos hijas.

El empresario Víctor de Aldama lleva meses señalando al expresidente. Y ahora la imputación de Zapatero hace que insista en su versión. Ayer, ante la Audiencia Nacional el empresario Víctor de Aldama aseguró que el expresidente del Gobierno se encuentra en la lista de personas que utilizaban teléfonos desechables, los mismos que se vinculan con el caso Koldo. En los registros del pasado martes no se encontraron este tipo de teléfonos desechables, pero según ha podio confirmar Antena 3 Noticias sí se encontraron esos dispositivos en las detenciones de diciembre de Julio Martínez.

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