Javier Sanz cuestiona la facturación de 'WHAT THE FAV', la empresa de las hijas de Zapatero: "Es absolutamente imposible llegar a esas cifras"

La investigación en torno a 'WHAT THE FAV', la empresa vinculada a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, continúa generando dudas tras el registro de sus oficinas. Raúl García ha analizado la actividad de la compañía junto a Javier Sanz, profesional del sector del marketing y la publicidad con más de 20 años de experiencia.

Según se ha expuesto durante el reportaje, la empresa habría facturado alrededor de un millón de euros entre 2020 y 2025. Una cifra que Sanz considera “inverosímil” teniendo en cuenta la actividad pública de la compañía y su escasa presencia dentro del sector.

“Ningún cliente ha trabajado precisamente con esta empresa”

Javier Sanz ha explicado cuál es el funcionamiento habitual de una agencia de comunicación y marketing digital: “Podemos generar campañas en redes sociales, anuncios publicitarios o vídeos constantes para que se viralicen y generen beneficios a las empresas que las contratan”, detalla. Sin embargo, el experto cuestiona algunos de los servicios que aparecen descritos en la web de WHAT THE FAV. “Una de las descripciones del trabajo de esta empresa es maquetar informes previamente redactados. Supongo que será poner bonito y hacer una presentación de PowerPoint en informes que ya existen. Eso no tiene ningún valor cuantitativo y es imposible facturar por ello”, afirmó.

Sanz también asegura que la empresa no tiene reconocimiento dentro del sector profesional. “Llevo 20 años en el sector, conozco todas las agencias que hay en el mercado y ningún cliente ha trabajado precisamente con esta empresa”, señaló.

Dudas sobre la facturación

Según el análisis realizado durante el programa, las cantidades publicadas no encajarían con el trabajo visible en la página web y las redes sociales de la empresa. “Eso ni se puede llegar a cobrar por hacer notas de prensa o creación de contenido para redes sociales o vídeos como muestran en su página web”, sostuvo Sanz. Para comparar, el experto ha mostrado ejemplos de campañas y contenidos elaborados para clientes reales de su propia agencia.

“Solo un cliente me paga 3.000 euros al mes, pero fíjate toda la cantidad de contenidos que le hemos generado solo en este mes”, explicó. Al analizar la actividad pública de WHAT THE FAV, asegura no encontrar trabajos similares. “Yo no he visto nada en la página”, ha concluido.

“No aparecen clientes ni publicaciones"

Otro de los aspectos que más llamó la atención del experto fue la ausencia de referencias profesionales en las plataformas digitales de la compañía. “En primer lugar, hay ausencia de clientes para los cuales trabajan”, explica Sanz, que también destaca que en la página web “solo aparecen contenidos del año 2020”. Sobre el perfil de Instagram de la empresa, ha sido especialmente crítico. “Aquí aparece una ilustración de San Isidro que podría haber hecho un niño de cinco años utilizando inteligencia artificial”, afirmó.

A su juicio, “esto no es un perfil profesional de una agencia que aspire a ganar grandes clientes y mucho menos a facturar las tamañas cifras que hemos leído en la prensa”.

El experto también ha cuestionado la falta de actividad en LinkedIn, una de las principales herramientas profesionales del sector. “Se supone que es la página profesional donde te estás vendiendo y lo primero que vemos es creación de vacantes de empleo. Tampoco vemos publicaciones ni clientes”, apunta.

“Habría muchísimo ruido en redes”

Durante el análisis, Sanz ha insistido en que una agencia capaz de mover esas cifras tendría una enorme repercusión pública y profesional. “Todas las agencias de comunicación nos conocemos. Una compañía con esas tarifas tendría que ser muy popular dentro del sector”, afirmó.

Además, ha añadido que “habría muchísimo ruido, muchísimos vídeos virales y muchísimo contenido en redes compartido por miles de seguidores”, algo que, según explicó, “no se ha visto”.

Finalmente, el experto ha concluido que “es absolutamente imposible que en este sector tan competido, con tantas empresas que nos dedicamos a lo mismo, se llegue a facturar estas cifras teniendo esta imagen, estas redes sociales y, sobre todo, sin clientes con los cuales ofrecer su catálogo web”.

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