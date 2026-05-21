Joan Laporta: "Ha sido un curso fantástico. Estáis construyendo un equipo de leyenda"

El FC Barcelona celebró este miércoles en una cena en el Casanova Beach Club de Castelldefels los dos títulos logrados esta temporada: LaLiga y la Supercopa de España. Toda la plantilla, con los jugadores y el cuerpo técnico, estuvieron presentes en el acto, junto a Rafa Juste y Joan Laporta.

El presidente del Barça, Rafa Yuste, calificó al equipo de "increíble" y destacó la capacidad para "levantaros, sobre todo en los momentos difíciles". En la cena se despidió a Robert Lewandowski, que no seguirá la próxima temporada en el equipo de Hansi Flick.

El capitán Ronald Araújo quiso reconocer la figura de delantero polaco, destacando su impacto desde su llegada al club. "Estamos muy agradecidos. Llegó en un momento difícil y, con su esfuerzo, disciplina y actitud, nos ayudó a crecer como equipo", explicó el defensa uruguayo.

"Tenemos un grupo con talento, carácter y un espíritu que es la clave del éxito"

Por su parte, el presidente electo, Joan Laporta, felicitó a la plantilla por una temporada con dos títulos, el mismo número de trofeos que la campaña anterior.

"Ha sido un curso fantástico. Estáis construyendo un equipo de leyenda, con una temporada pasada histórica, igual que la actual", señaló Laporta.

"Tenemos un grupo con talento, carácter y un espíritu que es la clave del éxito", indicó Laporta.

El presidente electo del Barcelona también tuvo palabras de agradecimiento para Robert Lewandowski y sus años en el club azulgrana.

"Siempre formarás parte del Barça. Barcelona es tu casa y queremos verte pronto por aquí", afirmó Laporta.