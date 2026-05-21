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Primeras palabras de Rosa López tras su ruptura: "Estoy bien, solo quiero que sepáis que Iñaki es súper buena persona"

La cantante rompe su silencio en exclusiva en Y ahora Sonsoles. Esta asegura que está bien, tranquila y muy orgullosa de la relación que ha tenido con Iñaki.

Rosa López

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Rosa López e Iñaki García han puesto fin a su relación de seis años. Ambos se conocieron en un concierto de Marta Sánchez, una casualidad que derivó en una apasionada e intensa relación, que ahora termina de manera inesperada.

Tras confirmarse la noticia, Rosa López llevaba 48 horas sin dar señales de vida. Según los vecinos de la expareja, Rosa López movió ficha hace ya dos semanas, cuando la vieron por última vez cargada con varias maletas. Un movimiento que podría ser señal de que la ruptura se habría producido ya hace varios días.

Rosa López e Iñaki García

Sin embargo hoy, Rosa López ha roto su silencio en Y ahora Sonsoles. La cantante ha confirmado que está bien y tranquila y aclara que tiene muy buena relación con Iñaki. "Quiero que sepáis que es súper buena persona", afirma Rosa, "es la mejor persona que me encontrado en la vida".

La cantante se muestra serena y dispuesta a continuar sus proyectos personales. "No deja de ser una cosa que está a la orden del día", señala, "hay que seguir hacia delante". ¡Dale al play para escuchar sus primeras palabras!

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